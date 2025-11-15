IND vs SA, 1st Test: दूसरे दिन स्पिन गेंदबाजों ने भारत को दिलाई कमान, जडेजा ने 4, यादव ने 2 और पटेल ने लिया 1 विकेट

जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की भारत की बाएँ हाथ की स्पिन तिकड़ी ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ों को धूल चटा दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 93 रन पर अपने 7 विकेट खो दिया है और मामूली रूप से 63 रनों बढ़त ली है। 

By रुस्तम राणा | Updated: November 15, 2025 17:15 IST2025-11-15T17:15:16+5:302025-11-15T17:15:16+5:30

IND vs SA, 1st Test: Spin bowlers gave India the lead on the second day, Jadeja took 4 wickets, Yadav took 2 wickets and Patel took 1 wicket | IND vs SA, 1st Test: दूसरे दिन स्पिन गेंदबाजों ने भारत को दिलाई कमान, जडेजा ने 4, यादव ने 2 और पटेल ने लिया 1 विकेट

IND vs SA, 1st Test: दूसरे दिन स्पिन गेंदबाजों ने भारत को दिलाई कमान, जडेजा ने 4, यादव ने 2 और पटेल ने लिया 1 विकेट

IND vs SA Highlights, 1st Test Day 2: चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को आधिकारिक तौर पर खत्म करने वाले दिन, रवींद्र जडेजा ने तेज़ी से गेंदबाज़ी करते हुए कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत को बढ़त दिलाई। स्पिनरों के धमाल मचाने वाली इस पिच पर भारत अपनी पहली पारी में 189 रनों पर ढेर हो गया और उसे सिर्फ़ 30 रनों की मामूली बढ़त मिली। हालाँकि, जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की भारत की बाएँ हाथ की स्पिन तिकड़ी ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ों को धूल चटा दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 93 रन पर अपने 7 विकेट खो दिया है और मामूली रूप से 63 रनों बढ़त ली है। 

भारत ने दिन की शुरुआत सतर्कता के साथ की और इस पिच पर उछाल ही सबसे अहम कारक रहा। वाशिंगटन सुंदर और केएल राहुल दोनों ने अपनी रणनीति में दमदार प्रदर्शन किया और धीरे-धीरे अंतर कम किया। जमने के बाद, वाशिंगटन ने केशव महाराज की गेंद को लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाकर मेहमान टीम को ब्रेक लेने के लिए बेताब कर दिया। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, आखिरकार साइमन हार्मर की खूबसूरत गेंद पर विकेट मिला, जिसने वाशिंगटन के बाहरी किनारे को चीर दिया। इसके बाद भारत को करारा झटका लगा जब शुभमन गिल गर्दन में चोट लगने के कारण उसी ओवर में रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए।

हालाँकि राहुल ने अगले ही ओवर में छक्का लगाकर और ऋषभ पंत ने दो ओवर बाद छक्का जड़कर दक्षिण अफ्रीका की लय तोड़ दी, लेकिन पिच के साथ तालमेल बिठाने से दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरकार, महाराज ने राहुल का खेल खत्म करके पासा पलट दिया। पंत 27 रन पर पहुँचते ही पवेलियन लौट गए और लंच के बाद हार्मर ने ध्रुव जुरेल का आक्रमण रोक दिया। बाएँ हाथ के स्पिनर ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और भारत ने दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के स्कोर को पार कर लिया। गिल के बल्लेबाजी के लिए न आने के कारण भारत को 30 रनों की मामूली बढ़त से संतोष करना पड़ा।

हालाँकि, जब तक दक्षिण अफ्रीका ने ये रन बनाए, तब तक उसके सलामी बल्लेबाज़ आउट हो चुके थे। चायकाल से ठीक पहले कुलदीप ने रयान रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और आखिरी सत्र में खेल शुरू होने पर रवींद्र जडेजा का जलवा देखने को मिला। एडेन मार्करम को आउट करने के बाद, जडेजा ने एक ही ओवर में वियान मुल्डर और टोनी डी ज़ोरज़ी को आउट करके मेहमान टीम को दोहरा झटका दिया और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 40/4 हो गया। बावुमा ने कुछ चौके लगाकर स्कोरकार्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जडेजा ने ट्रिस्टन स्टब की रक्षापंक्ति को भेदते हुए एक शानदार गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के ऊपर से जा टकराई।

इस समय बावुमा की भूमिका अहम थी, लेकिन काइल वेरिन के शॉट चयन ने दक्षिण अफ्रीका को निराश किया और उन्होंने अक्षर की गेंद पर बेतहाशा स्लॉग शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह स्टंप आउट हो गए। पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू का फैसला पलटने के बाद, मार्को जेनसन ने अक्षर की गेंद पर छक्का जड़कर दक्षिण अफ्रीका की बढ़त 50 रन के पार पहुँचा दी, लेकिन कुलदीप ने आखिरकार इस ऑलराउंडर का विकेट लेकर बावुमा को आउट कर दिया। पिच के साथ छेड़छाड़ के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका को तीसरे दिन घरेलू टीम के खिलाफ एक मजबूत स्कोर बनाने के लिए अपने कप्तान और निचले क्रम से शानदार प्रदर्शन की आवश्यकता होगी।

Open in app
टॅग्स :Ravindra JadejaKuldeep YadavAxar PatelTest CricketSouth Africa Cricket Teamरवींंद्र जडेजाकुलदीप यादवअक्सर पटेलटेस्ट क्रिकेटदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम