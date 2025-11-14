Highlights IND vs SA 1st Test LIVE: पहला दिन भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच लाइव, कोलकाता के ईडन गार्डन्स से लाइव स्कोर अपडेट IND vs SA LIVE Match Free Online: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच लाइव ऑनलाइन Live Match: भारत-साउथ अफ्रीका मैच फ्री ऑनलाइन देखें

IND vs SA 1st Test LIVE: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले साल 2010 में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम यहां खेले थे और टीम इंडिया ने एमएस धोनी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका को हराया था। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया आज फिर साउथ अफ्रीका को हारने के लिए मैदान में उतरेगी। टॉस सुबह 9 बजे होगा और पारी की शुरुआत 9:30 बजे होगी। भारत-साउथ अफ्रीका मैच लाइव देखने के लिए आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर जा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन लाइव मैच आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

