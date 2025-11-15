IND vs SA, 1st Test: 2 दिन, 27 विकेट, 152.2 ओवर और 441 रन?, कोलकाता में विकेट पतझड़, तीसरे दिन मैच खत्म होने की उम्मीद

IND vs SA, 1st Test: भारत को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि विकेट से स्पिनरों को मदद मिल रही है और इस पर 150 रन का लक्ष्य भी चुनौती पूर्ण हो सकता है।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 15, 2025 17:38 IST2025-11-15T17:37:00+5:302025-11-15T17:38:15+5:30

IND vs SA, 1st Test IND 189 RSA 159-93-7 South Africa lead 63 runs 2 days, 27 wickets, 152-2 overs 441 runs Wicket fall in Kolkata match expected end 3rd day | IND vs SA, 1st Test: 2 दिन, 27 विकेट, 152.2 ओवर और 441 रन?, कोलकाता में विकेट पतझड़, तीसरे दिन मैच खत्म होने की उम्मीद

photo-bcci

Highlightsपहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर जीतने की संभावना बढ़ा दी।भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल का चोटिल होना चिंता का विषय है।सात विकेट पर 93 रन बनाए हैं और वह भारत से 63 रन आगे है।

कोलकाताः ईडन गार्डंस में विकेटों के पतझड़ के बीच भारत का पलड़ा भारी लग रहा है। 2 दिन में 27 विकेट गिर चुके है। 152.2 ओवर में केवल 441 रन बने और विकेट गिरते रहे। ईडन गार्डंस का विकेट लगातार दूसरे दिन बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुआ और दिन भर में 16 विकेट गिरे जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर अपना पलड़ा भारी रखकर पहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर जीतने की संभावना बढ़ा दी। लेकिन भारत को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि विकेट से स्पिनरों को मदद मिल रही है और इस पर 150 रन का लक्ष्य भी चुनौती पूर्ण हो सकता है।

यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम पहली पारी में केवल 189 रन पर आउट हो गई और इस दौरान उसके बल्लेबाजों को साइमन हार्मर और केशव महाराज की स्पिन जोड़ी के सामने संघर्ष करना पड़ा। भारत ने पहली पारी में 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की लेकिन परिस्थितियों को देखकर यह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल का चोटिल होना चिंता का विषय है क्योंकि पहली पारी में रिटायर्ड हर्ट होने के बाद वह दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरे। पहली पारी में 159 रन पर आउट होने वाले दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक सात विकेट पर 93 रन बनाए हैं और वह भारत से 63 रन आगे है।

कप्तान तेम्बा बावुमा 78 गेंद पर 29 रन बनाकर एक छोर संभाले हुए हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े कोर्बिन बॉश एक रन बनाया है।यहां दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने चाय के विश्राम के समय अपनी चौथी गेंद पर रेयान रिकेल्टन (11) को आउट कर दिया।

चाय के विश्राम के बाद रवींद्र जडेजा की बलखाती गेंदों का जादू चला और उन्होंने लगातार चार विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम (04) का विकेट लेने के बाद वियान मुल्डर (11), टोनी डि जार्जी (02) और ट्रिस्टन स्टब्स (05) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की वापसी की संभावनाओं को करारा झटका दिया।

जडेजा ने अब तक 29 रन देकर चार, कुलदीप यादव ने 12 रन देकर दो और अक्षर पटेल ने 30 रन देकर एक विकेट लिया है। भारत की पारी एक तरह से नौ विकेट पर समाप्त हुई क्योंकि कप्तान शुभमन गिल स्लॉग स्वीप के दौरान गर्दन में ऐंठन के कारण चोटिल हो गए और बल्लेबाजी के लिए वापस नहीं लौटे।

हार्मर ने क्लब हाउस छोर से लगातार 14.2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर चार विकेट चटकाए, जिससे धीमी और खुरदरी पिचों पर रविचंद्रन अश्विन के प्रभाव की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने भारत के बाएं हाथ के छह बल्लेबाजों को लगातार निशाना बनाया और उनमें से तीन बल्लेबाजों वाशिंगटन सुंदर (29), रवींद्र जडेजा (27) और अक्षर पटेल (16) को आउट किया।

बल्लेबाज के रूप में उपयोगी योगदान देने के लिए मशहूर इन तीनों खिलाड़ियों ने अपना जज्बा दिखाया। वाशिंगटन ने 82 गेंदों का सामना किया, जबकि जडेजा और अक्षर ने 45-45 गेंदें खेलीं। इसके बावजूद हार्मर की गेंद को अंदर की ओर टर्न कराने की क्षमता निर्णायक साबित हुई। लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसन (35 रन देकर तीन विकेट) ने हाई कोर्ट एंड से उनका शानदार साथ दिया।

लंच के बाद के सत्र में भारतीय टीम के वापसी के संकेत मिले जब ध्रुव जुरेल (14) ने कॉर्बिन बॉश की तीन गेंदों पर दो चौके जड़े। लेकिन हार्मर के खिलाफ ऊपर की ओर ड्राइव करने का उनका प्रयास रिटर्न कैच में समाप्त हो गया। भारत ने सुबह एक विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया। केएल राहुल और वाशिंगटन ने गेंदबाजों का डटकर सामना किया।

लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज वापसी करने में सफल रहे। राहुल और वाशिंगटन ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। उन्होंने डिफेंस में मजबूती दिखाई और टर्न लेती गेंदों के खिलाफ संयम बनाए रखा। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सत्र का स्वरूप नाटकीय रूप से बदल गया, जिसका श्रेय अनुभवी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर को जाता है।

हार्मर ने एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर की तरह गेंदबाजी करके सबसे पहले वाशिंगटन को आउट किया जिन्होंने 82 गेंद पर 29 रन बनाए। उन्होंने स्लिप में एडेन मार्करम को कैच देने से पहले अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया। शुभमन गिल तीन गेंदों पर चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए।

उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा, लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में ऐंठन हो गई। फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा। यह घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी। इसके बाद केशव महाराज ने राहुल को आउट करके भारत को करारा झटका दिया।

इस सलामी बल्लेबाज़ ने सुबह टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए लेकिन 119 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया और वह भी स्लिप में मार्करम को कैच देकर पवेलियन लौटे। तीसरे अंपायर ने कैच की पुष्टि की।

जब भारत ऋषभ पंत के जवाबी हमले से उबरने की उम्मीद कर रहा था तब बाएं हाथ का यह बल्लेबाज युवा तेज गेंदबाज कोर्बिन बॉश के बाउंसर पर विकेट के पीछे कैच दे बैठा। पंत ने अपनी संक्षिप्त पारी के दौरान 24 गेंद पर 27 रन बनाए जिसमें दो चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaSouth Africa Cricket TeamAxar PatelRavindra Jadejaटीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमअक्सर पटेलरवींंद्र जडेजा