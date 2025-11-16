IND vs SA 1st Test: ईडन गार्डन्स में हार के बाद गौतम गंभीर का बल्लेबाजों पर बरसे, कहा 'पिच में कोई खराबी नहीं थी'

गंभीर ने पुष्टि की कि पिच उनकी माँग के मुताबिक थी, लेकिन उनका मानना ​​है कि उनके बल्लेबाज स्पिन को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए और उन्हें दबाव को बेहतर तरीके से झेलना होगा। 

IND vs SA 1st Test: रविवार को ईडन गार्डन्स में मिली शर्मनाक हार के बाद भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाजों पर निशाना साधा है। गंभीर ने पुष्टि की कि पिच उनकी माँग के मुताबिक थी, लेकिन उनका मानना ​​है कि उनके बल्लेबाज स्पिन को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए और उन्हें दबाव को बेहतर तरीके से झेलना होगा। 

भारत अब तक अपने घरेलू मैदान पर पिछले 6 मैचों में से 4 हार चुका है। गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह बिल्कुल वैसी ही पिच है जैसी हमें चाहिए थी। क्यूरेटर काफ़ी सहयोगी था। पिच में कोई कमी नहीं थी। बावुमा, वाशी और अक्षर ने रन बनाए।"

यह घरेलू मैदान पर भारत द्वारा टेस्ट क्रिकेट में हासिल किया गया दूसरा सबसे कम स्कोर था। भारतीय टीम शतक भी नहीं बना पाई और चौथी पारी में 93 रन पर ढेर हो गई। कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, "हमें इसे हासिल कर लेना चाहिए था। दूसरी पारी में दबाव बढ़ता ही गया।"

ईडन गार्डन्स की पिच पर काफी बहस हुई थी क्योंकि टेस्ट मैच तीन दिन से भी कम समय में खत्म हो गया था। कैब अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की कि टीम प्रबंधन ने इस विकेट का अनुरोध किया था। भारत के चार-आयामी स्पिन आक्रमण के बावजूद, यह कदम उल्टा पड़ गया।

रविन्द्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के अनुकूल मानी जा रही कम तैयार पिच पर ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर के आठ विकेटों ने अंतर पैदा किया। पिछले छह टेस्ट मैचों में यह भारत की घरेलू मैदान पर चौथी हार थी, जिसमें पिछले साल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टर्निंग पिचों पर 0-3 से मिली हार भी शामिल है। इस हार ने टर्निंग पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों की क्षमता पर बहस फिर से छेड़ दी है। गंभीर ने कहा कि यह कौशल से ज़्यादा मानसिक समस्या थी।

उन्होंने आगे कहा, "यह ऐसी पिच थी जिसने बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की परीक्षा ली। हमें स्पिन के खिलाफ अपने खेल में सुधार करना होगा। कौशल से ज़्यादा यह दबाव और दबाव को स्वीकार करने की बात है। हमारे बल्लेबाजों को इसे झेलना सीखना होगा।"

