IND vs PAK, Super Fours: पहले अभिषेक शर्मा, फिर कुलदीप यादव ने छोड़ा आसान कैच, वीडियो वायरल | WATCH

India vs Pakistan, Super Fours, Asia cup 2025: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सुपर 4 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की पारी के शुरुआती ओवरों में भारत को दो अहम मौके मिले, लेकिन दोनों ही चूक गए।

पहले मौके में अभिषेक शर्मा थर्ड मैन पर कैच का गलत अनुमान लगा बैठे, जिससे साहिबज़ादा फरहान को शुरुआती जीवनदान मिल गया। गेंद फुल और ऑफ स्टंप के बाहर थी, स्विंग से बाहर गई। फरहान ने लाइन के पार हॉक करने की कोशिश की और गेंद का मोटा किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर उड़ गई।

अभिषेक को बस कुछ ही गज आगे बढ़ना था, लेकिन वह स्थिर रहे और फ्लाइट का गलत अनुमान लगा बैठे। अंत में, उन्हें आगे की ओर डाइव लगानी पड़ी, लेकिन वह टिक नहीं पाए। एक आसान सा मौका हाथ से निकल गया।

🚨 Abhishek Sharma drops a catch of Sahibzada Farhan in Super Fours of Asia Cup 2025. #AsiaCup2025#INDvPAKpic.twitter.com/dd96Kd5cUS — ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) September 21, 2025

कुछ ही ओवर बाद, एक दूसरा मौका भी हाथ से निकल गया। इस बार शॉर्ट फाइन लेग पर कुलदीप यादव थे। चक्रवर्ती की गुगली सैम अयूब के स्लॉग-स्वीप के प्रयास में ऊपरी किनारे से टकराई। गेंद हवा में ऊँची घूम गई, और कुलदीप ने खुद को उसके नीचे रखा — लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने वह कैच छोड़ दिया जो एक नियमित कैच होना चाहिए था। इसके लिए कोई बहाना नहीं — यह एक डॉली थी।

टीमें:

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती