'मुझे परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे लेते हैं': साहिबज़ादा फरहान ने भारत के ख़िलाफ़ बंदूकों के जश्न पर तोड़ी चुप्पी

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ ने अपने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा और डगआउट की ओर इशारा करते हुए ऐसा इशारा किया जैसे वह बंदूक चला रहा हो। इस जश्न को व्यापक रूप से भड़काऊ माना गया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।

September 22, 2025

IND vs PAK Super 4 Asia Cup 2025: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत के खिलाफ अपने बंदूक तानने वाले जश्न पर चुप्पी तोड़ी है, जो रविवार, 21 सितंबर को विवादों में घिर गया था। फरहान ने मैच के 10वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और एक अनोखे जश्न का तरीका अपनाया।

सलामी बल्लेबाज़ ने अपने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा और डगआउट की ओर इशारा करते हुए ऐसा इशारा किया जैसे वह बंदूक चला रहा हो। इस जश्न को व्यापक रूप से भड़काऊ माना गया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, फरहान ने इस जश्न पर टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने उस समय ऐसा ही किया था।

29 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कहा कि यह विचार उनके मन में यूँ ही आया और उन्हें इसकी परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे देखते हैं। इस सलामी बल्लेबाज़ ने ज़ोर देकर कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी टीम आक्रामक क्रिकेट खेलती रहे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत के खिलाफ पहले 10 ओवरों में खेला था।

फरहान ने कहा, "मुझे लगता है, अगर आप छक्कों की बात करें, तो आप भविष्य में ऐसा (बहुत) देखेंगे। और वह (जश्न) उस समय बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज़्यादा जश्न नहीं मनाता। लेकिन, अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है। और बाकी, आप जानते ही हैं, आपको जहाँ भी खेलना है, आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वह भारत ही हो। आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा कि हमने आज खेला।" 

सलामी बल्लेबाज़ ने 45 गेंदों पर 58 रन बनाए और पाकिस्तान ने पहली पारी में 171 रन बनाए। हालाँकि, यह पारी बेकार गई और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। यह सलामी बल्लेबाज़ अकेला पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं था जिसकी सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। हारिस रऊफ़ भी विवादों में तब घिर गए जब उन्होंने विराट कोहली के नारों पर लड़ाकू विमान की तरह इशारा करके प्रतिक्रिया दी।

