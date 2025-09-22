IND vs PAK: शाहीन अफरीदी की गेंद पर तिलक वर्मा के छक्के के बाद भारतीय फैन ने हारिस रऊफ को गाली दी, VIDEO

रऊफ ने सुपर 4 मुकाबले से पहले मेन इन ग्रीन के अभ्यास सत्र के दौरान 6-0 चिल्लाकर विवाद खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने हालिया सैन्य गतिरोध के दौरान छह भारतीय विमानों को मार गिराने के उनके दावों का ज़िक्र किया था। 

By रुस्तम राणा | Updated: September 22, 2025 16:03 IST2025-09-22T16:03:10+5:302025-09-22T16:03:10+5:30

IND vs PAK, Super 4, Asia Cup 2025 : दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के मैच में तिलक वर्मा द्वारा पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर लगाए गए ज़ोरदार छक्के के बाद एक भारतीय प्रशंसक चिल्लाता हुआ सुनाई दिया, 'ले इसे पकड़ ब***द।' गेंद हारिस रऊफ़ के सिर के ऊपर से निकलकर स्टैंड में जा गिरी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

यह घटना भारतीय पारी के दूसरे-आखिरी ओवर में हुई थी, जब अफरीदी अपने तीन ओवरों में 29 रन देने के बाद अपना आखिरी ओवर डालने आए थे। बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने गेंद को ऊपर की ओर उछाला, वर्मा ने अपनी बाहें खोलीं और गेंद को लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से मार दिया। रऊफ़ गेंद को अपने सिर के ऊपर से जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके।

इसके अलावा, दाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ की अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ बहस भी हुई थी। इसके अलावा, 31 वर्षीय राउफ ने बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय 'विमान दुर्घटनाग्रस्त होने' का इशारा करके भारतीय प्रशंसकों को भड़काने की कोशिश की थी।

