IND vs PAK: भारत के माथे पर जीत का 'तिलक', पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीता एशिया कप फाइनल

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: भारत ने रविवार (28 सितंबर) को फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर अपनी एशिया कप की चैंपियनशिप अपने पास बरकरार रखी। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। तिलक वर्मा की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत मेन इन ब्लू ने 147 रनों के आसान लक्ष्य को 19.4 ओवर में यानी दो गेंदें शेष रहते हुए अपने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वर्मा ने शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरूआती क्रम के जल्दी आउट के होने के बाद उन्होंने भारतीय को न केवल संभला, बल्कि जीत भी दिलाई। बायें हाथ के बल्लेबाज ने 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके जड़े। भारत की जीत में शिव दूबे और संजू सैमसन की पारी भी अहम रही। दूबे ने जहां 22 गेंदों में 33 रन जोड़े तो वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ने 24 रनों की अहम पारी खेली। इसके अलावा कुलदीप यादव का भी योगदान गेंद से रहा। यह मैच दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबलों की तरह एकतरफा मुकाबला नहीं था। इसमें उतार-चढ़ाव आते रहे और अंत में भारत की गहराई ने ही पाकिस्तान को मात दी।

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (5 रन) दूसरे ओवर में सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद स्काई (1 रन) और गिल (12 रन) भी उनके पीछे-पीछे लौटे, जिससे 4 ओवर में भारत का स्कोर 20/3 था। सैमसन बीच में आए और तिलक के साथ पारी को संभाला। इस जोड़ी ने ज्यादा जोखिम नहीं उठाया और 50+ रन की साझेदारी कर भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। अबरार ने इस साझेदारी को तोड़ा और पाकिस्तान को लगा कि वे मैच में वापस आ गए हैं और आस्किंग रेट भी 10 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया फाइनल में 10 रन चाहिए थे और तिलक ने रऊफ की गेंद पर छक्का जड़कर मैच लगभग तय कर दिया, जिससे रिंकू को विजयी रन बनाने का मौका मिल गया। पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए।

इससे पहले कुलदीप यादव के चार विकेट की मदद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर आउट कर दिया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान ने दसवें ओवर में पहला विकेट 84 रन पर गंवाया और उसके आखिरी नौ विकेट 62 रन के भीतर गिर गए। कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये, जबकि वरूण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को दो दो विकेट मिले। पाकिस्तान के लिये सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 38 गेंद में 57 और फखर जमां ने 35 गेंद में 46 रन बनाये।