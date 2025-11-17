IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ हैंडशेक, दृष्टिबाधित महिला टीमों ने खेल भावना का किया प्रदर्शन

नई दिल्ली: भारत की दृष्टिहीन महिला क्रिकेटरों ने रविवार को कोलंबो में दृष्टिहीन महिला टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान पर आठ विकेट से शानदार जीत के साथ खेल भावना का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। कटुनायके बीओआई ग्राउंड्स पर हुए इस मैच में भारत ने लगातार पाँचवीं जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद के दृश्य ही टूर्नामेंट के सबसे यादगार पल थे।

दोनों टीमें गर्मजोशी से हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़ी हुईं, मैच स्थल तक एक बस साझा की और मैच के बाद एक-दूसरे को बधाई दी - यह हाल के भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के बिल्कुल विपरीत था जहाँ हाथ मिलाना लगभग नदारद रहा है।

भारत ने शानदार प्रदर्शन से दबदबा बनाया

पाकिस्तान शुरुआत से ही संघर्ष करता रहा और 23 रन पर 4 विकेट गंवा बैठा, लेकिन मेहरीन अली (66) और बुशरा अशरफ (44) के बीच हुई अहम साझेदारी ने पारी को संभाला। भारत का अनुशासित क्षेत्ररक्षण निर्णायक साबित हुआ, जिसमें सात रन आउट के साथ पाकिस्तान 135 रनों पर ऑल आउट हो गया।

भारत का लक्ष्य का पीछा करना बेहद रोमांचक रहा। कप्तान दीपिका टीसी ने 45 रनों की पारी खेली, जबकि अनेखा देवी 64 रन बनाकर नाबाद रहीं और भारत को केवल 10 ओवर में 136/2 का स्कोर बनाने में मदद की। इस शानदार जीत ने भारत का सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित कर दिया, और अनेखा को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

Women Blind Cricket World Cup Colombo:.India women Blind won against Pakistan

Good to see Blind teams Hand shake. pic.twitter.com/jpjfM0XxFW — Sohail Imran (@sohailimrangeo) November 16, 2025

खेल भावना केंद्र में रही

हालाँकि टॉस के समय हाथ मिलाना संभव नहीं था, जो हाल के भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों में व्याप्त कूटनीतिक तनाव को दर्शाता है, लेकिन मैच के बाद का व्यवहार कुछ और ही कहानी बयां करता है। दोनों कप्तानों ने मैदान पर एक-दूसरे को बधाई दी, और टीमें पूरे मैच में एक-दूसरे के प्रयासों की सराहना करते हुए साथ-साथ रहीं।

पाकिस्तान की कप्तान निमरा रफीक ने भारत को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी, जबकि दीपिका टीसी ने पाकिस्तान के जुझारूपन की सराहना की। हालाँकि किसी भी टीम को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आपसी सम्मान की झलकियाँ शब्दों से परे थीं।

यह खेल अपने आप में अनोखी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। दृष्टिबाधित क्रिकेट में बॉल बेयरिंग से भरी एक सफेद प्लास्टिक की गेंद का उपयोग किया जाता है, जिससे खिलाड़ी ध्वनि द्वारा उस पर नज़र रख सकते हैं। टीमों को कम से कम चार पूरी तरह से दृष्टिहीन खिलाड़ी, तीन ऐसे खिलाड़ी जो दो मीटर तक देख सकते हैं, और चार आंशिक रूप से दृष्टिहीन खिलाड़ी जो छह मीटर तक देख सकते हैं, मैदान पर उतारने होंगे।

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमें शामिल हैं, जिसका फाइनल अगले रविवार को कोलंबो में होगा। ऐसे सीज़न में जहाँ सीनियर स्तर पर हाथ मिलाना राजनीतिकरण हो गया है, दो दृष्टिबाधित महिला टीमों ने यह प्रदर्शित किया कि असली खेल भावना कैसी होती है।