Highlights IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव का पाकिस्तानी पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब, देखें वीडियो

Suryakumar Yadav to Pakistani Journalist: टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली है। मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार ने कप्तान सूर्यकुमार यादव पर आरोप लगाते हुए पूछा की इस पूरे टूर्नामेंट में आपका जो व्यवहार रहा पाकिस्तान टीम के साथ अच्छा नहीं रहा। आपने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी के लिए फोटो सेशन नहीं लिया। आप क्रिकेट के इतिहास में पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट में सियासत लेकर आए?। इसके बाद कप्तान सूर्या ने मुस्कुराते हुए बोला 'इसपर बोलना है या नहीं बोलना है, गुस्सा हो रहे हो आप', 'आपने एक सवाल में चार सवाल पूछ लिए पता ही नहीं चला', सूर्या का ऐसा जवाब सुन वहां मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए।