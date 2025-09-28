IND vs PAK Asia Cup Final 2025: भारत-पाकिस्तान के मुकाबले से पहले दुबई पुलिस ने की सख्ती, इन नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा बड़ा जुर्माना

IND vs PAK Asia Cup Final 2025: स्टेडियम के नियमों का उल्लंघन - हिंसा, दुर्व्यवहार या प्रतिबंधित वस्तुएँ - जुर्माना और जेल हो सकती है

September 28, 2025

IND vs PAK Asia Cup Final 2025: सूर्यकुमार यादव की टीम भारत और सलमान अली आगा की टीम पाकिस्तान रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 41 सालों में यह पहली बार होगा जब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी एशियाई टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है और फाइनल भी कम नहीं होने की उम्मीद है।

इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले, दुबई पुलिस ने एशिया कप फाइनल देखने आने वाले प्रशंसकों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक सख्त सुरक्षा सलाह जारी की गई है और क्या करें और क्या न करें, इसकी स्पष्ट सूची दी गई है।

दुबई पुलिस ने सभी टिकट धारकों को खेल शुरू होने के निर्धारित समय (भारतीय समयानुसार रात 8 बजे) से कम से कम तीन घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है। एक वैध टिकट पर केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति है और दोबारा प्रवेश की कोई जगह नहीं है, इसलिए अगर कोई मैच के दौरान स्टेडियम से बाहर निकलता है, तो उसे दोबारा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशंसकों को स्टीवर्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है और पार्किंग केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही की जा सकती है। प्रतिबंधित वस्तुओं की एक सूची आधिकारिक वेबसाइट पर भी पोस्ट की गई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के समर्थक दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर झंडे, बैनर या पटाखे नहीं ले जा सकते। पिच पर अतिक्रमण, प्रतिबंधित वस्तुएँ ले जाना या अभद्र भाषा का प्रयोग करने जैसे उल्लंघनों पर 1.2 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उल्लंघन करने वालों को तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है।

जो प्रशंसक हिंसा करते हैं, खिलाड़ियों पर वस्तुएँ फेंकते हैं या नस्लवादी/अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उन पर 2.41 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एशिया कप फ़ाइनल के लिए विशेष पुलिस इकाइयाँ भी तैनात की जाएँगी और सार्वजनिक सुरक्षा में किसी भी तरह की बाधा डालने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भारत और पाकिस्तान की बात करें तो, दोनों टीमें एशिया कप 2025 संस्करण में दो बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें सूर्यकुमार यादव की टीम दोनों बार विजयी रही है।

एशिया कप 2025 फ़ाइनल के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं और व्यवहार की पूरी सूची:

आतिशबाज़ी, फ़्लेयर, लेज़र पॉइंटर्स और कोई भी ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री।

नुकीली वस्तुएँ, हथियार, ज़हरीले पदार्थ और रिमोट से नियंत्रित उपकरण।

बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड/रिग, सेल्फ़ी स्टिक और अनधिकृत पेशेवर फ़ोटोग्राफ़ी।

आयोजक द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए बैनर, झंडे या संकेत।

पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कूटर और कांच की वस्तुएँ।

कोई भी ऐसा कार्य जो सार्वजनिक सुरक्षा को ख़तरे में डालता हो, व्यवस्था को बाधित करता हो, या नफरत या नस्लवाद को बढ़ावा देता हो।

