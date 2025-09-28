IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: टॉस के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा,...तो इसलिए मौजूद थे दो प्रेजेंटर्स रवि शास्त्री और वक़ार यूनिस

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान शुरुआत में ही लोगों की भौहें तन गईं। टॉस कराने के लिए दो अलग-अलग प्रस्तोता मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तान ने कथित तौर पर अपना प्रस्तोता मांगा था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि रवि शास्त्री टॉस के दौरान अकेले प्रस्तोता रहें।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा के बीच हाथ न मिलाने का ड्रामा जारी रहा। इसके अलावा, शास्त्री ने अपने साथी देश के सूर्यकुमार से बात की, जबकि पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने सलमान आगा से बात की, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में निर्णायक मैच में एक महत्वपूर्ण टॉस हार गए थे।

इससे पहले, दोनों कप्तानों ने प्रतिष्ठित एशिया कप ट्रॉफी के साथ अलग-अलग फोटोशूट भी करवाए। यह पहली बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में दो प्रस्तोता मौजूद थे। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

चोट के कारण हार्दिक पांड्या के बाहर होने के कारण, भारत ने रिंकू सिंह को शामिल करके अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने का फैसला किया है, जबकि शिवम दुबे की भी वापसी हुई है। वहीं, पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती