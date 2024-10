IND VS NZ TEST 2024: श्रीलंका में 2-0 से हारे?, भारत दौरे से पहले डरे न्यूजीलैंड कप्तान टॉम लाथम, खुद को कर रहे तैयार

Highlights IND VS NZ TEST 2024: ल्यूक रोंची बल्लेबाजी और जैकब ओरम गेंदबाजी कोच होंगे। IND VS NZ TEST 2024: श्रीलंका के रंगाना हेराथ स्पिन कोच होंगे। IND VS NZ TEST 2024: पूर्ण कालिक कप्तान बनना खास अहसास है।

IND VS NZ TEST 2024: न्यूजीलैंड के नये टेस्ट कप्तान टॉम लाथम ने कहा कि वह ‘कार्यवाहक’ से पूर्णकालिक कप्तान बनने को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि इससे भारत दौरे के लिये अपने तरीके से टीम तैयार कर सकेंगे। पिछले नौ मैचों में न्यूजीलैंड के कप्तान रहे लाथम को पिछले सप्ताह टिम साउदी के कप्तानी छोड़ने के बाद पूर्णकालिक कप्तान बनाया गया है। वह 16 अक्टूबर से भारत में शुरू हो रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम के कप्तान होंगे। 32 वर्ष के लाथम ने कहा ,‘पूर्ण कालिक कप्तान बनना खास अहसास है। वह बहुत सम्मान की बात है।

मैं पहले कार्यवाहक कप्तान रह चुका हूं लेकिन अब हालात अलग है। अब मैं अपने तरीके से कुछ चीजें कर सकता हूं।’ उन्होंने कहा ,‘एक टेस्ट टीम के तौर पर हमने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम कीवी मार्का क्रिकेट खेलने में कामयाब रहे हैं। यह शानदार टीम है जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ी दोनों हैं।

आने वाला समय रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होगा।’ भारत के खिलाफ सीरीज के मैच बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में खेले जायेंगे। गैरी स्टीड न्यूजीलैंड टीम के मुख्य कोच होंगे जबकि ल्यूक रोंची बल्लेबाजी और जैकब ओरम गेंदबाजी कोच होंगे। श्रीलंका के रंगाना हेराथ स्पिन कोच होंगे।