IND vs NZ Day 4, 1st Test: 408 पर 3 और 462 पर ऑलआउट?, नई गेंद पर बोल्ड भारतीय खिलाड़ी!, 54 रन और 7 विकेट

Highlights IND vs NZ Live Score, Day 4, 1st Test: न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट में अपना पलड़ा थोड़ा भारी कर लिया। IND vs NZ Live Score, Day 4, 1st Test: सरफराज और पंत ने चौथे विकेट के लिए 211 गेंद में 177 रन की साझेदारी की। IND vs NZ Live Score, Day 4, 1st Test: न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया।

IND vs NZ Live Score, Day 4, 1st Test: पहली पारी में 46 रन आउट होने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में 462 पर सिमट गई। एक समय भारत मजबूत दिख रहा था और 408 पर 3 विकेट गिरे थे। लेकिन 462 रन बनाते ही टीम ऑल आउट हो गई। 54 रन जोड़कर 7 विकेट खो दिए। सरफराज खान ने 150 रन की शानदार पारी खेली। ऋषभ पंत शतक से चूक गए और 99 पर आउट हुए। पंत और खान के बाद कोई खिलाड़ी चल नहीं सका और तू चल मैं आया। न्यूजीलैंड के लिए वह बेहतरीन सत्र था। पारी की शुरुआत में चूकने के बाद उनके तेज गेंदबाजों ने दूसरी नई गेंद के साथ जोरदार वापसी की।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के उपरोक्त तीन टेस्ट के अलावा, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में केवल एक और उदाहरण है, जिसमें पहली पारी में 100 से नीचे के स्कोर पर सिमट गई। टीम ने दूसरी पारी में 450 से अधिक का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड बनाम 1894/94 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया (75 और 475)।

Innings Break!#TeamIndia are all out for 462 in the 2nd innings.



New Zealand need 1⃣0⃣7⃣ runs to win in Bengaluru.



Over to our bowlers 🙌



Scorecard - https://t.co/FS97Llv5uq#INDvNZ | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/js28E5gt9X