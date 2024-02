IND vs ENG: क्या एशिया में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बेन स्टोक्स की टीम? जानिए बैजबॉल क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड के सफल रन चेज के आंकड़े

Highlights इंग्लैंड की टीम रिकॉर्ड 399 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकलम की बैजबॉल रणनीति ने टेस्ट क्रिकेट में क्रांति ला दी है इंग्लैंड ने अब तक बैजबॉल क्रिकेट खेलते हुए चौथी पारी में अंतिम बल्लेबाजी करते हुए 10 में से 8 मैच जीते हैं

IND vs ENG 2nd Test: विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम रिकॉर्ड 399 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है। बैजबॉल क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड मैच के चौथे दिन दो विकेट के नुकसान पर 112 रन बना चुकी है। दरअसल इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकलम की बैजबॉल रणनीति ने टेस्ट क्रिकेट में क्रांति ला दी है। इंग्लैंड की टीम चौथी पारी में बड़े से बड़े लक्ष्य का भी पीछा करती है। इस तरह से खेलते हुए इंग्लैंड की टीम को काफी कामयाबी भी मिली है। इंग्लैंड ने अब तक बैजबॉल क्रिकेट खेलते हुए चौथी पारी में अंतिम बल्लेबाजी करते हुए 10 में से 8 मैच जीते हैं।

बैजबॉल क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड के सफल रन चेज (2022 से)

इंग्लैंड ने साल 2022 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 277 रनों का सफल चेज किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में ही नॉटिंघम में 299 रनों का सफल चेज किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 2022 में लीड्स में चौथी पारी में तीन विकेट पर 296 रन बनाकर मैच जीता। इंग्लैंड ने 2022 में बर्मिंघम में भारत के खिलाफ 378 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य की सफल पीछा किया। 2022 में ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथी पारी में 130 रन बनाकर जीत हासिल की। 2022 में ही पाकिस्तान के खिलाफ कराची में सफलतापूर्वक 170 रन बनाए। 2023 में लीड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 254 रन बनाकर विजयी रहे।

