INDIA vs ENGLAND: 'भाई हीरो नहीं बनने का', सरफराज खान ने हैलमेट नहीं पहनी, रोहित ने लगाई डांट

Highlights सरफराज खान को रोहित की पड़ी डांट रोहित ने कहा भाई यहां हीरो नहीं बनने का प्वाइंट पर बिना हेल्मेट के फील्डिंग करने पहुंचे थे सरफराज खान

INDIA vs ENGLAND:रोहित शर्मा जब भी मैदान पर होते हैं तो वह कुछ न कुछ अपने साथी खिलाड़ियों को बोलते हैं। कई बार स्टंप माइक में उनकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है और आगे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। रांची टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रोहित शर्मा ने सरफराज खान को डांट लगा दी। रोहित ने सरफराज को कहा कि भाई हीरो नहीं बनने का। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई है। चलिए पहले आप यह वीडियो देखिए।

Rohit Sharma to Sarfaraz Khan for not wearing helmet: "Aye, hero nai banne ka (hey, don't be a hero here)". 🤣🤣 pic.twitter.com/f49Mb60cmi

दरअसल, इंग्लैंड रांची टेस्ट में 46 रनों की बढ़त लेकर दूसरी पारी का आगाज करने के लिए मैदान में था। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर रहे थे। इस दौरान रोहित ने सरफराज खान को फील्डिंग करने के लिए प्वाइंट पर बुलाया था। सरफराज इस दौरान बल्लेबाज के नजदीक जाकर फील्डिंग करना चाह रहे थे।

Rohit Sharma stops Sarfaraz Khan from doing fielding at point without helmet by saying Jada hero nahi banneka (Don't Try to be hero)



Rohit Sharma take cares of his team like family ❤️#INDvENGpic.twitter.com/J6hcWdRGSI