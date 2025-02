IND vs ENG 3rd ODI: क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत?, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले विराट फॉर्म पर गंभीर की नजर, कहां और कब देखें लाइव स्कोर, नागपुर, कटक के बाद अहमदाबाद की बारी

Highlights IND vs ENG 3rd ODI: भारत सीरीज में 2-0 की बढ़त पर है। IND vs ENG 3rd ODI: विराट कोहली पर सभी की नजर रहेगी। IND vs ENG 3rd ODI: रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पंच किया।

IND vs ENG Live Streaming Info, 3rd ODI When and where to watch England tour of India 2025; match details, squads: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत और इंग्लैंड की टीम आखिरी वनडे मैच खेलेंगे। टीम इंडिया जहां दुबई रवाना होगी। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान जाएगी। टी20 (5 मैच में 4-1 से जीत) सीरीज में जीत के बाद भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त लेकर सीरीज पर कब्जा कर लिया और नजर क्लीन स्वीप पर है। रोहित शर्मा तो दूसरे मैच में फॉर्म वापसी कर ली है, लेकिन विराट कोहली पर कोच गौतम गंभीर की गंभीर नजर है।

IND vs ENG Live Streaming Info, 3rd ODI When and where to watch England tour of India 2025; match details, squads: टीम इस प्रकार हैं

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविंद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), हैरी ब्रूक, बेन डकेट, जो रूट, फिलिप साल्ट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, ब्रायडन कार्स, लियाम लिविंगस्टोन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद और मार्क वुड।

IND vs ENG Live Streaming Info, 3rd ODI When and where to watch England tour of India 2025; match details, squads: मैच कार्यक्रम-

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे कब होगा? भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच बुधवार 12 फरवरी को होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे कहां होगा? वनडे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।

वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा? भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे होगा।

तीसरा वनडे टीवी पर कब और कहां लाइव देखें? भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा।

IND vs ENG तीसरे वनडे की लाइव स्ट्रीम कब और कहां देखें? भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे डिज्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

भारत और इंग्लैंड बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आमने-सामने होंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयारी को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में लिया।

IND vs ENG 3rd ODI: क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत

पहले दो मैच में आसान जीत से उत्साह से लबरेज भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपनी लय बरकरार रखकर क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इस मैच में हालांकि विराट कोहली पर निगाह रहेगी जिनके पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म हासिल करने का यह आखिरी मौका होगा।

भारत पहले दो मैच चार विकेट के समान अंतर से जीत कर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अब उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने के लिए उतरेगी जहां उसे वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोहली की फॉर्म को लेकर चिंतित होगी।

IND vs ENG 3rd ODI: रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 90 गेंद पर 119 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की

आठ टीमों के बीच खेले जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में शुरू होगी। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। भारत अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा और 23 फरवरी को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 90 गेंद पर 119 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की जो भारत के लिए अच्छे संकेत हैं।

कोहली अपने इस साथी से प्रेरणा लेकर यहां बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। कोहली पूरी तरह से लय में नहीं दिख रहे हैं लेकिन वह इतनी देर तक क्रीज पर नहीं टिके हैं कि खुद को बड़ी पारी खेलने का मौका दे सकें। कोहली का बल्ला अगर चल जाता है तो यह स्टार बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन सकता है।

IND vs ENG 3rd ODI: भारतीय टीम प्रबंधन को राहत मिली होगी

कोहली को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए केवल 89 रन की जरूरत है। भारत ने अभी तक तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल करने और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी से भारत का गेंदबाजी आक्रमण मजबूत हुआ है। शमी की सफल वापसी से निश्चित तौर पर भारतीय टीम प्रबंधन को राहत मिली होगी।

क्योंकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर संदेह बना हुआ है। बुमराह को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अहमदाबाद में होने वाले इस वनडे से वापसी करनी थी लेकिन अभी वह बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में ही हैं। भारत और इंग्लैंड दोनों की टीम ने मंगलवार को अभ्यास नहीं किया था क्योंकि वे तरोताजा होकर तीसरे वनडे में उतरना चाहती हैं।

IND vs ENG 3rd ODI: विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल भी शामिल हैं

रोहित का कटक में खेले गए मैच में शतक टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इनमें विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल भी शामिल हैं जो अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अगर भारत ऋषभ पंत को मौका देता है तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो भारतीय टीम को संतुलन प्रदान कर सकते हैं।

भारत को मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर से अच्छी पारी की उम्मीद होगी। ऑलराउंडर अक्षर पटेल को पांचवें नंबर बल्लेबाजी करने के लिए उतारना अभी तक सही साबित हुआ है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पहले दो मैच में 52 और नाबाद 42 रन बनाए। पटेल के बल्लेबाजी में अच्छे प्रदर्शन से रविंद्र जडेजा पर से कुछ दबाव कम हुआ होगा जिन्होंने अभी तक श्रृंखला में छह विकेट लिए हैं।

IND vs ENG 3rd ODI: चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में

भारतीय खिलाड़ियों ने स्पिन गेंदबाजों की मदद करने वाले विकेटों पर अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में उन्हें इसी तरह की परिस्थितियां मिलने की संभावना हैंं। जहां तक जोस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम का सवाल है तो उसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत हासिल करने के लिए तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ऑलराउंडर जैकब बैथेल के चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने से भी उसकी टीम की परेशानियां बढ़ गई हैं।

पिछले मैच में फिल साल्ट और बेन डकेट की सलामी जोड़ी ने इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा पाया। जो रूट ने भी अपना प्रभाव छोड़ा है लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से सहयोग नहीं मिला है। गेंदबाजी में स्पिनर आदिल रशीद ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया है लेकिन अगर इंग्लैंड को जीत हासिल करनी है तो उसके बल्लेबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।