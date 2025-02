IND vs ENG, 5th T20I: दे छक्के, दे चौके...., अभिषेक शर्मा ने इंग्लिश गेंदबाजों को मार मारकर बनाया भर्ता, 37 गेंदों में जड़ दिया शतक

IND vs ENG, 5th T20I: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20आई मुकाबले में महज 37 गेंदों में अपना टी20आई में दूसरा शतक जड़ दिया। अपनी शतकीय पारी में अभिषेक ने दस छक्के और 5 चौके लगाए। बायें हाथ के इस युवा बल्लेबाज का यह तीसरा सबसे तेज शतक है।

HUNDRED off 37 Deliveries 💥 ..And counting! Keep the big hits coming, Abhishek Sharma! 😎 Live ▶️ https://t.co/B13UlBNdFP #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pG60ckOQBB

35 डेविड मिलर बनाम बैन पोटचेफस्ट्रूम 2017

35 रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका इंदौर 2017

37 अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड वानखेड़े 2025

39 जॉनसन चार्ल्स बनाम दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन 2023

40 संजू सैमसन बनाम बैन हैदराबाद 2024

इससे पहले उन्होंने अपनी तीसरी अंतरराष्ट्रीय फिफ्टी जड़ने के लिए 3 चौके और 5 ताबड़तोड़ छक्के लगाए। महज 17 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया। बायें हाथ के युवा बल्लेबाज ने पांचवां ओवर डाल रहे जेमी ओवरटन की गेंद पर लगातार दो छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया।

On The Charge ⚡️⚡️



Abhishek Sharma is on the move and brings up his fifty 👌



Live ▶️ https://t.co/B13UlBNLvn#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/RFfx4Gae4k