IND vs ENG, 4th Test: करिश्माई पूर्व कप्तान धोनी से मिलने की तमन्ना, रांची टेस्ट से पहले 23 साल का विकेटकीपर ने कहा- ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना चाहता

Highlights मैं भारतीय जर्सी में एमएस धोनी से मिलना चाहता हूं। पिछली बार मैं आईपीएल में एमएस धोनी से मिला था मुझे मेरे क्रिकेट में काफी मदद मिली।

IND vs ENG, 4th Test: युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल शुक्रवार से यहां इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के दौरान फिर से करिश्माई पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिलने की तमन्ना रखते हैं। राजकोट में भारत की पहली पारी में 46 रन बनाकर शानदार पदार्पण करने वाले जुरेल 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने पहले वर्ष के दौरान केवल एक बार धेानी से मिले हैं। लेकिन यह 23 साल का विकेटकीपर फिर से धोनी से मिलकर उनसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना चाहता है। जुरेल ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी’ से कहा, ‘‘माही भाई से मिलना मेरा सपना है। पिछली बार मैं आईपीएल में उनसे मिला था लेकिन मैं भारतीय जर्सी में उनसे मिलना चाहता हूं। जब भी मैंने उनसे बात की है, मुझे कुछ चीजें सीखने को ही मिली हैं जिससे मुझे मेरे क्रिकेट में काफी मदद मिली।

WHAT A RUN-OUT BY DHRUV JUREL.



- Incredible Stuff by Dhruv..!!! 🔥 pic.twitter.com/iWJDYiZVEk — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 18, 2024

’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं रांची में माही भाई से मिलने और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ’’ जुरेल ने आईपीएल 2021 में धोनी से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, ‘मैं खड़े होकर उन्हें देख रहा था कि ‘ क्या एम एस धोनी मेरे सामने खड़े हैं ’। मैंने पहली बार उनसे तभी बातचीत की थी और मैं खुद को चुटकी काट रहा था कि क्या यह सपना है?

I only have one dream and that is to meet MS Dhoni. I met him during the IPL, but now want to meet him in India jersey. There's always a special learning from Mahi bhai, I hope I meet him in Ranchi - Dhruv Jurel #MSDhoni#WhistlePodu#IPL2024#CSKpic.twitter.com/FGWKkIeibD — Saravanan Hari 💛🦁🏏 ‏ (@CricSuperFan) February 21, 2024

मैं उनसे 2021 में मिला था, यह शायद मेरा आईपीएल में पहला साल था।’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूं और हमने एक फोटो खिंची थी। उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि बस गेंद को देखो और खेलो।’