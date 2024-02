IND vs ENG: 10 विकेट हाथ में, टेस्ट सीरीज जीतने के लिए चाहिए 152 रन , क्रीज पर मौजूद रोहित-जायसवाल की जोड़ी

Highlights रांची टेस्ट जीतने के लिए भारत को मिला 192 रन का लक्ष्य भारत ने तीसरे दिन 8 ओवर में बना लिए 40 रन रोहित-जायसवाल की जोड़ी क्रीज पर चौथे दिन जीतने के लिए भारत को चाहिए 152 रन

IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारत को रांची टेस्ट में तीसरे दिन इंग्लैंड ने 192 रनों का लक्ष्य दिया। दूसरी पारी में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8 ओवर में 40 रन जोड़ लिए। भारत की ओर से दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने 27 गेंदों में 24 रन बनाए।

- Rohit Sharma 24*(27)

- Yashasvi Jaiswal 16*(21)



