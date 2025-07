IND vs ENG 2nd Test: क्या आकाश दीप ने नो-बॉल पर जो रूट को आउट किया? जानें पूरी कंट्रोवर्सी

IND vs ENG 2nd Test: शनिवार को एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में आकाश दीप द्वारा जो रूट को आउट करने वाली गेंद भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज में सबसे चर्चित विषय रही। जसप्रीत बुमराह की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किए गए आकाश दीप ने मैच खत्म होने से एक दिन पहले अब तक छह विकेट लेकर टीम को अपने सीनियर की कमी पूरी करने का मौका नहीं दिया।

बेन डकेट के आउट होने के बाद आए रूट केवल 16 गेंदों तक क्रीज पर टिके रहे, इससे पहले कि इंग्लैंड की दूसरी पारी के 11वें ओवर में आकाश दीप की एक ऐसी गेंद ने उनका विकेट छीन लिया जिसे खेलना मुश्किल था। बर्मिंघम में आकाश दीप ने जो किया उसके लिए उन्हें सराहना मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कमेंटेटर एलिसन मिशेल की गेंद पर टिप्पणी ने विवाद पैदा कर दिया है।

इस टेस्ट मैच के लिए बीबीसी टीएमएस का प्रतिनिधित्व करते हुए, मिशेल ने देखा कि जिस गेंद पर आकाश दीप ने रूट को आउट किया वह वास्तव में नो-बॉल थी - एक बैक-फुट नो-बॉल। उन्होंने कहा, "आकाश दीप की गेंद - जिसके बारे में हमने कहा कि वह क्रीज से बाहर थी - बैक क्रीज पर उसका पैर बाहर था।

मिशेल ने कहा, "लगता है कि करीब दो इंच की दूरी पर है। शायद थोड़ा ज़्यादा। लेकिन आराम से। तो उसका पिछला पैर, जिसे लाइन के अंदर उतरना चाहिए, लाइन से करीब दो इंच ऊपर है। पकड़ा नहीं गया!"

𝐑𝐨𝐨𝐭 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐬 𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐞𝐩 🥶#AkashDeep uproots #JoeRoot with a searing in-swinger, his second wicket puts England firmly on the back foot 🤩#ENGvIND 👉 2nd TEST, Day 4 | LIVE NOW on JioHotstar ➡ https://t.co/2wT1UwEcdipic.twitter.com/avu1sqRrcG