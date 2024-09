VIDEO: हवा में उड़े रोहित, विकेट छोड़ भागा बांग्लादेश बैटर!, देखें वीडियो

IND Vs BAN 2nd Test Day 4 Highlights:भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट कानपुर में खेला जा रहा है, पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ था और बांग्लादेश 3 विकेट खोकर 107 रन ही बना सका। इसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन बारिश और मैदान गीला होने के कारण खेल नहीं हो सका। आज चौथे दिन खेल शुरू है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। (Rohit Sharma Catch Viral Video) मैच में रोहित शर्मा ने बांग्लादेशी बैटर लिटन दास का एक चौंकाने वाला कैच लपका और सबको हैरान कर दिया। रोहित ने हवा में उड़कर एक हाथ से गेंद को लपक कर लिटन दास को चलता कर दिया, लिटन दास भी ये कैच देख हैरान रह गए। सिराज की गेंदबाजी और रोहित शर्मा का शानदार कैच के बाद टीम इंडिया ने मैदान में जश्न मनाया, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लिटन दास केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

One hand, all class 🤯👌



Captain Rohit Sharma takes a stunner to dismiss Liton Das!☝️#INDvBAN#JioCinemaSports#IDFCFirstBankTestSeriespic.twitter.com/Raq8OoLAlI — JioCinema (@JioCinema) September 30, 2024