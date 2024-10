VIDEO: अर्शदीप सिंह की लाल आंखे देख विकेट छोड़ भागा बांग्लादेशी बल्लेबाज!

Highlights Arshdeep Singh Bowled Parvez Hossain Emon: अर्शदीप सिंह ने उखाड़ फेंका परवेज हुसैन का विकेट

IND Vs BAN 2nd T20 Highlights: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का स्कोर बना डाला और बांग्लादेश गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, मैच में नीतीश रेड्डी ने सबसे ज्यादा रन 74 रनों की पारी खेली, नीतीश ने 7 छक्के और 4 चौके लगाए। इसके बाद रिंकू सिंह 29 गेंदों में 53 रन बनाए।

बांग्लादेश की बल्लेबाजी की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही, टीम इंडिया के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने परवेज हुसैन का विकेट उखाड़ फेंका और इसके बाद अर्शदीप उन्हें क्रीज पर लाल आंखों से घूरते नजर आये, एक्शन रीप्ले में ऐसा लगा की मानों अर्शदीप बांग्लादेश के बल्लेबाज परवेज हुसैन को आंखों से डराने की कोशिश कर रहे थे।

