IND vs AUS: सैम कोनस्टास से टक्कर लगने पर गुस्साए विराट कोहली, फिर शुरू हुई तीखी नोकझोंक; वीडियो वायरल

IND vs AUS: मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में विराट कोहली ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले युवा बल्लेबाज सैम कोंस्टास के साथ तीखी नोकझोंक की।

हैरान करने वाले वीडियो में भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू करने वाले सैम कोंस्टास के बीच ओवर बदलने के दौरान कंधे टकराने के बाद तीखी नोकझोंक हो जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसकी कई यूजर्स ने कड़ी आलोचना की। कई यूजर्स ने इस हरकत पर कोहली की आलोचना की है।

Virat Kohli trying to beef with 19 year old.



Sam Konstas already scored more runs than Virat scored in last 2 tests.#AUSvsINDpic.twitter.com/uoa68dMRTQ