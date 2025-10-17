IND vs AUS: कैमरन ग्रीन आउट और मार्नस लाबुशेन इन?, 19 अक्टूबर से सीरीज, ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव, देखिए खिलाड़ियों की सूची

Highlights एशेज की तैयारी जारी रखने के लिए शेफील्ड शील्ड के तीसरे दौर में खेलने की कोशिश करेंगे। ग्रीन का एकदिवसीय मैचों में नहीं खेलना एक एहतियाती कदम है। शेफील्ड शील्ड मैच में 159 रन बनाने के बाद टीम में शामिल किया गया है।

पर्थः मार्नस लाबुशेन को रविवार से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए शुक्रवार को चोटिल ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया। ग्रीन मांसपेशियों में जकड़न के कारण श्रृंखला से बाहर रहेंगे क्योंकि चयनकर्ता अगले महीने शुरू होने वाली एशेज श्रृंखला से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, ‘‘ग्रीन कुछ समय का रिहैबिलिटेशन पूरा करेंगे और एशेज की तैयारी जारी रखने के लिए शेफील्ड शील्ड के तीसरे दौर में खेलने की कोशिश करेंगे।’’

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई टीम-

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क।

दूसरे एकदिवसीय के बाद: एडम जंपा, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस।

बयान में यह भी कहा गया कि ग्रीन का एकदिवसीय मैचों में नहीं खेलना एक एहतियाती कदम है। उनके स्थान पर चुने गए लाबुशेन शुरुआती टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन बृहस्पतिवार को क्वींसलैंड के लिए शेफील्ड शील्ड मैच में 159 रन बनाने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया है। यह घरेलू सत्र का उनका चौथा शतक है।

भारत के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया को यह तीसरा बदलाव करना पड़ा है। इससे पहले चोटिल जोश इंगलिस की जगह जोश फिलिप और एडम जंपा की जगह मैथ्यू कुहनेमैन को टीम में जगह दी गई। जंपा व्यक्तिगत कारणों से बाहर रहेंगे।

भारत के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला में ध्यान विराट कोहली और रोहित शर्मा पर है जो मार्च के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ये दोनों सिर्फ एकदिवसीय प्रारूप में खेल रहे हैं।