IND vs AUS: सीरीज 1-1 से बराबर, चौथे मैच में प्लेइंग इलेवन में कई फेरबदल, देखिए लिस्ट

IND vs AUS LIVE: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बृहस्पतिवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई ने चार बदलाव करते हुए एडम जंपा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश फिलिप और बेन ड्वारशुइस को एकादश में शामिल किया है। भारत ने अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। पांच मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है। मिचेल मार्श अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 20 टॉस जीत चुके हैं और हर बार उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने का विकल्प चुना है! अपने पिछले 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में केवल इयोन मोर्गन ने ही इस प्रारूप में लक्ष्य का पीछा करने का विकल्प चुना है, जो मार्श के मौजूदा 20 मैचों के क्रम से ज़्यादा लंबा है।