IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन के 100 विकेट पूरे, स्मिथ को 7वीं बार शून्य पर आउट किया, देखिए वीडियो

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उम्मीद थी कि कंगारू टीम पिछली हार से सबक लेकर भारतीय स्पिनरों के सामने टिककर खेलेंगे लेकिन आर अश्विन की घूमती गेंदों के सामने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक बार फिर बेबस नजर आए।

दूसरे टेस्ट मैच में तीन गेंद अंदर दो विकेट लेकर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। इसके बाद खतरनाक दिख रहे ट्र्रेविस हेड को आउट कर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 100 विकेट लेने का कीर्तिमान भी बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन से आगे अब बस अनिल कुंबले हैं। दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले 111 विकेट के साथ इस सूची में पहले स्थान पर हैं।

अश्विन ने स्टीव स्मिथ को शून्य पर आउट किया और इसी के साथ एक और रिकॉर्ड की बराबरी की। स्मिथ को शून्य पर सबसे ज्यादा आउट करने के मामले में अश्विन ने पाकिस्तान के यासिर शाह की बराबरी की। यासिर शाह और अश्विन दोनो स्मिथ को टेस्ट में सात बार शून्य पर आउट कर चुके हैं।

