IND vs AUS 4th Test Day 3 Score: रेड्डी और सुंदर ने छुड़ाए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने, भारत का स्कोर 300 पार

IND vs AUS 4th Test Day 3 Score: भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन लंच से ठीक पहले ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के विकेट गंवाकर सात विकेट पर 298 रन बना लिये। भारत ने पांच विकेट पर 164 रन से आगे खेलना शुरू किया था। अभी भी उसे फॉलोआन बचाने के लिये 31 रन और बनाने हैं । नितीश रेड्डी 40 और वॉशिंगटन सुंदर पांच रन बनाकर खेल रहे हैं।

नितीश कुमार रेड्डी ने पैट कमिंस की शॉर्ट-बॉल की बौछार का सामना किया और उन्होंने 81 गेंदों में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक बनाया। इसके तुरंत बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ उनकी साझेदारी 50 रन के पार हो गई और भारत ने फॉलो-ऑन भी टाल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिन 3 का पहला सत्र जीता लेकिन रेड्डी ने जवाबी हमला करके भारत को कुछ उम्मीद दी और लंच तक 61 गेंदों में 40 रन बना लिए। तीसरे दिन ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जब तक कि पूर्व ने स्कॉट बोलैंड के खिलाफ आक्रमण करने की कोशिश नहीं की और भारत अभी भी 280 रन पीछे था, तब तक वे आउट हो गए।

Nitish Kumar Reddy brings up his maiden 50 in Test cricket and unleashes the iconic celebration.

बोलैंड ने दूसरी गेंद पर रेड्डी के हाथ पर चोट मारी थी और बल्लेबाज ने एक साहसी रिवर्स स्कूप करने की कोशिश करके जवाब दिया। रेड्डी ने आखिरी गेंद पर गेंद को एंगल से मारा और फुल लेंथ पर तेंदुलकर की तरह स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ दिया। रेड्डी ने 100 गेंदों पर 66 रन बनाए, सुंदर ने 84 गेंदों पर 33 रन बनाए।

89वें ओवर में बोलैंड के लिए स्लिप और गली। एलेक्स कैरी उनके सामने खड़े हैं जो कम से कम कहने के लिए काफी बहादुरी है। रेड्डी स्ट्राइक पर हैं।

रेड्डी ने अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया है जबकि वाशिंगटन सुंदर ने खुद यह अर्धशतक बनाया है। रेड्डी ने भारत की ओर से जवाबी हमले को आगे बढ़ाया लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले सत्र को काफी पहले ही समाप्त कर दिया, जिसमें ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा के विकेट लिए और इस तरह मेहमान टीम की आखिरी पहचान वाली बल्लेबाजी जोड़ी बन गई। लंच के समय रेड्डी 61 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहे थे और भारत का स्कोर 244/7 था, जो ऑस्ट्रेलिया से 230 रन पीछे था। बल्लेबाजी की स्थिति अभी भी सकारात्मक है, और पंत को एक बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए।

