IND Vs AUS 3rd Test Day 5: लंच के बाद फिर से खेल शुरू, बुमराह ने दिखाया जलवा, ख्वाजा को भेजा पवेलियन

IND Vs AUS 3rd Test Day 5: ब्रिस्बेन में इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पांचवें दिन का खेल हो रहा है। लंच के बाद दूसरी पारी की शुरुआत हो गई है और बुमराह ने अच्छी शुरुआत की। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में ख्वाजा को जल्द ही पवेलियन पहुंचा दिया जिसके बाद भारतीय टीम में एक आस जगी है।

बुमराह ने एक छोटी गेंद पर मार्नस लाबुस्चगने को हल्का सा झटका दिया, जिससे पंत ने विकेट के पीछे आसान कैच पकड़ लिया। लाबुशेन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। बुमराह ने दूसरी पारी का पहला विकेट लिया। उन्होंने उस्मान ख्वाजा की रक्षापंक्ति में सेंध लगाई और उनके स्टंप तोड़ दिए। बाएं हाथ का बल्लेबाज 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गया।

उस्मान ख्वाजा ने दूसरी पारी के अपने पहले ओवर में मोहम्मद सिराज को दो चौके लगाकर दो ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का कुल स्कोर बिना किसी नुकसान के 10 रन कर दिया।

इससे पहले आज सुबह बारिश और खराब रोशनी के कारण खेल को रोकना पड़ा था जिसके बाद लंच जल्दी कर लिया गया।

