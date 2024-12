IND vs AUS 2nd Test Day 3: पर्थ में जीत और एडिलेड में हार?, पहली पारी में 180 और दूसरी पारी में 175 पर बोल्ड टीम इंडिया, सीरीज 1-1 से बराबर

Highlights IND vs AUS 2nd Test Day 3 LIVE: नीतिश कुमार रेड्डी ने सबसे अधिक 42 रन की पारी खेली। IND vs AUS 2nd Test Day 3 LIVE: ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बराबर करने के लिए सिर्फ 19 रनों की जरूरत थी। IND vs AUS 2nd Test Day 3 LIVE: डब्ल्यूटीसी फाइनल में टेस्ट में 50 रन तक नहीं पहुंच पाया।

IND vs AUS 2nd Test Day 3 LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में हार का बदला एडिलेड में ले लिया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। दूसरे मैच में कंगारू टीम ने भारत को 10 विकेट से हराया।तीसरा टेस्ट मैच 18 दिसंबर से खेला जाएगा। पर्थ में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली थी। एडिलेड दिन-रात्रि टेस्ट मैच में ऑफ स्टंप के करीब शानदार लाइन-लेंथ वाली गेंदबाजी से भारत के किसी बल्लेबाज को क्रीज पर ज्यादा समय तक टिकने का मौका नहीं दिया। भारत की टीम पहली पारी में 180 और दूसरी पारी में 175 पर आउट हो गई।

ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (बीजीटी) के दिन-रात्रि दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को 10 विकेट की शानदार जीत दर्ज की। पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मैच को 295 रन से गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस जीत से श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने दिन के पहले सत्र में ही जीत के लिए मिले 19 रन के लक्ष्य को 3.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया।

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 157 रन की बढ़त लेने के बाद भारत की दूसरी पारी को महज 175 रन पर समेट दिया । भारत ने दिन की शुरुआत अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 128 रन से आगे से की थी। मिचेल स्टार्क ने शुरुआती ओवर में भी स्कोर बोर्ड पर बिना कोई रन जोड़े ऋषभ पंत (28) को आउट कर मैच में भारत की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाजों को चलता करने की औपचारिकता पूरी की। हरफनमौला नीतिश कुमार रेड्डी ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 42 रन का योगदान दिया जिससे टीम पारी की हार से बच गयी। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने पांच विकेट झटके। मिचेल स्टार्क ने दो और स्कॉट बोलैंड ने तीन विकेट चटकाये।

India are all out for 175.



Australia need 19 runs to win the match.



Updates ▶️ https://t.co/upjirQCmiV#TeamIndia | #AUSvINDpic.twitter.com/2GLPwYURiF — BCCI (@BCCI) December 8, 2024

ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बराबर करने के लिए सिर्फ 19 रनों की जरूरत थी। स्टार्क ने दिन के पहले ही ओवर में पंत को आउट कर दिया और फिर कमिंस ने शॉर्ट बॉल चाल का इस्तेमाल करते हुए 5 विकेट लिए। तीसरे तेज गेंदबाज बोलैंड ने पारी को समेट दिया। भारत की ओर से एक बार फिर नितीश रेड्डी ने शीर्ष स्कोर बनाया। नीतिश कुमार रेड्डी ने सबसे अधिक 42 रन की पारी खेली।

कोई भी भारतीय बल्लेबाज 2021 में साउथेम्प्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में टेस्ट में 50 रन तक नहीं पहुंच पाया। कप्तान के रूप में पैट कमिंस का आठवां पांच विकेट है। केवल इमरान खान (12) और रिची बेनॉड (9) के पास सबसे अधिक हैं। ट्रेविस हेड ने 140 रन की आक्रामक पारी खेली। स्कॉट बोलैंड ने 3, मिचेल स्टार्क ने 2 और कप्तान कमिंस ने 5 विकेट लिए।