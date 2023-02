Ind Vs Aus 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया को 62 रन की बढ़त, 9 विकेट शेष, दूसरे दिन हेड और लाबुशेन ने तेजी से जोड़े रन, लियोन ने 22वीं बार झटके पांच विकेट

Highlights ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 263 रन सिमटी गई। भारत की पहली पारी 262 रन पर सिमट गयी। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 39 और मार्नुस लाबुशेन 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे।

Ind Vs Aus 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया टीम ने दूसरे मैच में दबदबा कायम कर ली है। भले ही टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरे मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम का बुरा हाल है। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया की लाज बचा ली और 8वें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की।

टीम इंडिया के धुरंधर रन बनाने में फेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार को यहां अपनी दूसरी पारी में 12 ओवर में एक विकेट पर 61 रन बनाये। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 263 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 262 रन पर सिमट गयी।

हरफनमौला अक्षर पटेल की 74 रन की शानदार पारी के साथ रविचंद्रन अश्विन (37) के साथ आठवें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी के दम पर भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को मैच में वापसी की। भारत की पहली पारी 83.3 ओवर में 262 रन पर सिमटी जो ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से एक रन कम है।

नाथन लियोन के पांच विकेट से भारतीय टीम 139 रन तक शीर्ष क्रम के सात विकेट गंवाकर पहली पारी में बड़े अंतर से पिछड़ने के कागार पर थी लेकिन अक्षर और अश्विन ने अगले 29.3 ओवर (117 गेंद) तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सफलता से दूर रख मैच में भारत की वापसी करायी। अक्षर ने 115 गेंद की पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाये जबकि अश्विन ने 71 गेंद की पारी में पांच चौके जड़े।

लियोन ने 29 ओवर में 67 दिये और टेस्ट में 22वीं बार पांच या उससे अधिक विकेट चटकाये। लियोन को पदार्पण कर रहे मैथ्यू कुहनेमैन (21.3 ओवर में 72 रन) और दूसरा टेस्ट खेल रहे टॉड मरफी (18 ओवर में 53 रन) का अच्छा साथ मिला। दोनों ने दो-दो विकेट लिये। दिन का खेल खत्म होने तक हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट पर 61 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 62 रन की हो गयी और उसके नौ विकेट बचे हुए है।

स्टंप उखडते समय ट्रैविस हेड 40 गेंद में 39 और मार्नुस लाबुशेन 19 गेंद में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे जबकि उस्मान ख्वाजा (छह) रविंद्र जडेजा (23 रन पर एक विकेट) की गेंद पर श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे। डेविड वॉर्नर चोटिल होने के कारण मैच से बाहर हो गये है और उनकी जगह ख्वाजा के साथ हेड ने पारी का आगाज किया।

भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जहां स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे वहीं पहले टेस्ट में 84 रन की पारी खेलने वाले अक्षर और अश्विन की जोड़ी को आक्रामक बल्लेबाजी करने का फायदा मिला। अक्षर ने कुहनेमैन के खिलाफ छक्का जड़कर लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने लियोन के खिलाफ भी गेंद को दर्शकों के पास भेजा।

Stumps on Day 2⃣ of the second #INDvAUS Test!



1️⃣ wicket for @imjadeja as Australia reach 61/1 at the end of day's play.



A crucial day coming up tomorrow 👌🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/hQpFkyZGW8…#TeamIndia | @mastercardindiapic.twitter.com/Jr6AHAGDUf