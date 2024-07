IND-C vs PAK-C WCL 2024 Final Live Score: फिर से भारत ने मारी बाजी, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब जीता, देखें वीडियो

Highlights IND-C vs PAK-C WCL 2024 Final Live Score: अंबाती रायुडू ने 30 गेंदों पर सर्वाधिक 50 रन बनाए। IND-C vs PAK-C WCL 2024 Final Live Score: बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 फाइनल जीत लिया। IND-C vs PAK-C WCL 2024 Final Live Score: युसूफ पठान ने सिर्फ 16 गेंदों पर महत्वपूर्ण 30 रन बनाए।

IND-C vs PAK-C WCL 2024 Final Live Score: भारतीय टीम ने फिर से पाकिस्तान को हराया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब जीत लिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाकर बाजी मार ली। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 फाइनल जीत लिया। फाइनल में अंबाती रायुडू ने 30 गेंदों पर सर्वाधिक 50 रन बनाए और युसूफ पठान ने सिर्फ 16 गेंदों पर महत्वपूर्ण 30 रन बनाए।

इंडिया चैंपियंस ने 5 गेंद शेष रहते 157 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। आमिर यामीन ने शुरुआती दो विकेट लेकर पाकिस्तान चैंपियंस को खेल में बनाए रखा, लेकिन सोहेल खान और सोहेल तनवीर प्रभावित करने में नाकाम रहे। भारत चैंपियंस के लिए एक आसान लेकिन प्रभावशाली जीत है। रायुडू को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। पठान को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

पाकिस्तान के लिए सोहेल तनवीर ने तीन विकेट लिए। शोएब मलिक (41) के सर्वोच्च स्कोर की बदौलत पाकिस्तान ने 156/6 का स्कोर बनाया और भारत को 157 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी में अनुरीत सिंह ने तीन, विनय कुमार, पवन नेगी और इरफान पठान ने एक-एक विकेट लिया।