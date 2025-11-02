IND A vs SA A: ऋषभ पंत के 90 रन, निचले क्रम के बल्लेबाजों की हिम्मत से भारत ए ने साउथ अफ्रीका ए पर 3 विकेट से जीत हासिल की

मानव सुथार और अंशुल कंबोज के बीच आठवें विकेट के लिए 62 रन की अटूट पार्टनरशिप ने मेज़बान टीम को 275 रन का मुश्किल टारगेट चेज़ करने में मदद की।

By रुस्तम राणा | Updated: November 2, 2025 15:02 IST2025-11-02T15:02:57+5:302025-11-02T15:02:57+5:30

IND A vs SA A: एक रोमांचक आखिरी दिन की पिच पर, जो बॉलर्स को मदद दे रही थी, इंडिया ए की टेल ने अच्छा खेला। मानव सुथार और अंशुल कंबोज के बीच आठवें विकेट के लिए 62 रन की अटूट पार्टनरशिप ने मेज़बान टीम को 275 रन का मुश्किल टारगेट चेज़ करने में मदद की, और रविवार को यहां BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड्स में पहले मल्टी-डे मैच में साउथ अफ्रीका-ए पर तीन विकेट से रोमांचक जीत हासिल की।

सुथार और कंबोज ने शॉर्ट-पिच बॉलिंग का सामना किया और अपनी मज़बूत बैटिंग से, कुछ नर्वस पलों के बाद मेज़बान टीम को जीत दिलाई, जो आसानी से मेहमान टीम के पक्ष में जा सकते थे। आखिरी सुबह, जब ऋषभ पंत स्ट्राइक पर आए, तो एंटरटेनमेंट पक्का था। कप्तान ने दूसरी ही गेंद से अपने इरादे साफ़ कर दिए, एक फुल-लेंथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने थर्ड मैन की तरफ कुछ शानदार बाउंड्री लगाईं, जिससे एक आक्रामक शुरुआत का माहौल बन गया।

पंत ने पेसर ओकुहले सेले और त्शेपो मोरेकी पर अपना हमला जारी रखा, और उन्हें आसानी से मैदान के हर तरफ शॉट मारे। दूसरी तरफ, आयुष बडोनी भी शामिल हो गए, उन्होंने एक फुल गेंद को मिड-विकेट से फ्लिक किया, उसके बाद एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, और एक और शॉट ऑन-साइड से मारा। दोनों ने मिलकर सुबह के पहले छह ओवरों में 38 रन जोड़े।

पहले बॉलिंग चेंज से लगभग एक विकेट मिल ही गया था। ऑफ-स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन ने पंत को स्वीप शॉट खेलने के लिए उकसाया, जो सीधे बैकवर्ड शॉर्ट लेग पर गया, लेकिन फील्डर ने यह मुश्किल चांस छोड़ दिया - यह पंत को मिला दूसरा जीवनदान था, इससे पहले पिछली शाम टियान वैन वूरेन की गेंद पर सेले ने उनका कैच छोड़ा था।

हालांकि, वैन वूरेन ने अपना बदला ले लिया और एक शॉर्ट बॉल फेंकी जिस पर पंत ने टॉप-एज लगाकर सेकंड स्लिप में कैच दे दिया, जिससे उनकी मनोरंजक पारी खत्म हो गई।

बडोनी और तनुष कोटियन भी जल्द ही बाउंसर गेंदों पर आउट हो गए - बडोनी वैन वूरेन की गेंद पर और कोटियन लुथो सिपामाला की गेंद पर - जिससे लंच तक इंडिया-ए का स्कोर 216 रन पर सात विकेट हो गया। इंटरवल के बाद, सुथार और कंबोज के धैर्य और संयम ने टीम को जीत दिलाई।

