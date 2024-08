IND VS AUS 2024: भारतीय टीम का सूपड़ा साफ, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा

Highlights IND-A VS AUS-A 2024: लगातार तीन चौके लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। IND-A VS AUS-A 2024: ताहिला विल्सन (39 रन, 26 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) ने भी उपयोगी पारी खेली। IND-A VS AUS-A 2024: भारत ने 47 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे जिससे टीम उबरने में नाकाम रही।

IND-A VS AUS-A 2024: ताहिला मैकग्रा की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया महिला ‘ए’ टीम ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत ‘ए’ को सात विकेट से हराकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मैच क्रमश: पांच रन और आठ विकेट से जीते थे। भारत के 121 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ताहिला की 22 गेंद में आठ चौकों और दो छक्कों से नाबाद 51 रन की पारी के बदौलत सिर्फ 13.5 ओवर में तीन विकेट पर 121 रन बनाकर जीत दर्ज की।

ताहिला ने तेज गेंदबाज शबनम शकील की गेंदों पर लगातार तीन चौके लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। ताहिला ने चार्ली नॉट (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन भी जोड़े। सलामी बल्लेबाज ताहिला विल्सन (39 रन, 26 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) ने भी उपयोगी पारी खेली।

इससे पहले किरण नवगिरे (38, 20 गेंद, छह चौके, एक छक्का) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाईं जिससे भारत ‘ए’ आठ विकेट पर 120 रन ही बना सका। कप्तान मीनू मनि ने 22 रन का योगदान दिया। भारत ने 47 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे जिससे टीम उबरने में नाकाम रही।

किरण और मीनू ने छठे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से निकोला हैंकॉक, ग्रेस पार्सन्स और मैटलन ब्राउन ने दो-दो विकेट लिए। भारत ‘ए’ 22 अगस्त से एकमात्र ‘अनौपचारिक टेस्ट’ से पहले मेजबान टीम के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैच की सीरीज खेलेगा।