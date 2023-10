ICC World Cup 2023: स्पोर्ट्स प्रजेंटर जैनब अब्बास को हिंदू विरोधी ट्वीट के कारण भारत से किया निर्वासित, पाक मीडिया का दावा

Highlights पाकिस्तानी खेल प्रस्तोता ज़ैनब अब्बास को कथित तौर पर एक विवादित मामले में भारत से निर्वासित कर दिया गया है अब्बास को देश छोड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि वह पहले भी साइबर अपराध में शामिल रही हैं उनके पुराने ट्वीट्स में भारत और हिंदू धर्म की आलोचना की गई थी

ICC World Cup 2023: पाकिस्तानी खेल प्रस्तोता ज़ैनब अब्बास को कथित तौर पर एक विवादित मामले में भारत से निर्वासित कर दिया गया है। अब्बास को देश छोड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि वह पहले भी साइबर अपराध में शामिल रही हैं और उनके पुराने ट्वीट्स में भारत और हिंदू धर्म की आलोचना की गई थी। बताया जा रहा है कि जैनब अब्बास इस वक्त दुबई में हैं। समा टीवी ने पहले ज़ैनब के एक्स पर कथित निर्वासन के बारे में ट्वीट किया था, लेकिन अब इसे हटा दिया है।

विनीत जिंदल नाम के एक भारतीय वकील ने कुछ साल पहले उनके कुछ हिंदू विरोधी ट्वीट फिर से सामने आने के बाद 35 वर्षीय जैनब के खिलाफ बीसीसीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक और उत्तेजक पोस्ट के लिए आईसीसी विश्व कप 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में ज़ैनब अब्बास @ZAbbasOfficial को हटाने की मांग करते हुए @vineetJindal19 द्वारा @BCCI और @HMOIndia को शिकायत पत्र भेजा गया। "अतिथि देवो भव" केवल उन लोगों के लिए जो हमारे देश और हिंदू धर्म का सम्मान करें लेकिन हमारी भूमि पर भारत विरोधियों का स्वागत नहीं है।"

A Hindu-phobic @ZAbbasOfficial from Pakistan is among the ICC presenters for the World Cup. Received provocative and offensive past posts by Zainab against Hindu Dharma, my team is working to verify the same and if those posts are found true and posted by Zainab Abbas then She… https://t.co/vctiV98wBT