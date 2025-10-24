ICC Women's World Cup Semi-Final 2025: सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का सपना टूटा

Highlights ICC Women's World Cup Semi-Final 2025: भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला टीम अंतिम-4 यानी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ICC Women's World Cup Semi-Final 2025: श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का सपना टूट गया है। ICC Women's World Cup Semi-Final 2025: एशिया महादेश से अकेले टीम इंडिया ने झंडा बुलंद किया है।

नई दिल्लीः आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 मैच में सेमीफाइनल लाइनअप तैयार है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला टीम अंतिम-4 यानी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का सपना टूट गया है। एशिया महादेश से अकेले टीम इंडिया ने झंडा बुलंद किया है। भारतीय टीम स्मृति मंधाना (109 रन) और प्रतिका रावल (122 रन) की शतकीय पारियों के बाद अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी टीम बन गई।

ICC Women's World Cup Semi-Final 2025: अंक तालिका-

ऑस्ट्रेलियाई टीम (Q)- 11

दक्षिण अफ्रीका की टीम (Q)-10

इंग्लैंड की टीम (Q)-

भारत की टीम (Q)- 6

न्यूज़ीलैंड की टीम (E)- 4

श्रीलंका की टीम (E)- 4

बांग्लादेश की टीम (E)- 2

पाकिस्तान की टीम (E)- 2।

ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। पिछले तीन मैच में हार के बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को अंतिम चार में पहुंचने के लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम में जीत की दरकार थी। मंधाना (109 रन) और रावल (122 रन) के शतक तथा दोनों के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 212 रन की साझेदारी हुई।

जेमिमा रोड्रिग्स की 76 रन की तेज तर्रार नाबाद पारी से भारत ने 49 ओवर में तीन विकेट पर 340 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। पर बारिश से प्रभावित इस मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य मिला। लेकिन ब्रुक हालिडे (81 रन) और इसाबेल गेज (नाबाद 65 रन) के अर्धशतकों के बावजूद टीम 44 ओवर में आठ विकेट पर 271 रन ही बना सकी।

भारतीय गेंदबाजों में रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ ने दो दो विकेट झटके जबकि स्नेह राणा, श्री चरणी, दीप्ति शर्मा और रावल को एक एक विकेट मिला। बारिश के कारण भारतीय पारी के दौरान 90 मिनट तक खेल रूका रहा जिसके बाद इसे 49-49 ओवर का कर दिया गया। लेकिन भारतीय पारी खत्म होते ही फिर बारिश आ गई जिससे ओवर में कटौती की गई और न्यूजीलैंड को 44 ओवर खेलने को मिले।

न्यूजीलैंड की शुरूआत अच्छी नहीं रही जिसने दूसरे ही ओवर में सूजी बेट्स का विकेट गंवा दिया जो क्रांति गौड़ की गेंद को पुल करने के प्रयास में कैच आउट हुईं। रेणुका सिंह ने फिर जॉर्जिया प्लिमर (30 रन) और सोफी डिवाइन (06) को आउट न्यूजीलैंड का स्कोर तीन विकेट पर 59 रन कर दिया।

एमेलिया केर (45 रन) अच्छी लय में दिख रही थीं और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रही थी लेकिन स्नेह राणा की गेंद को स्वीप करने के प्रयास में वह मंधाना को कैच थमा बैठीं। शतक जड़ने के बाद रावल ने मैडी ग्रीन (18 रन) को एक्सट्रा कवर पर खड़ी गौड़ के हाथों आसान कैच लपकवाया। इस तरह 154 रन पर न्यूजीलैंड ने पांचवां विकेट खो दिया।

हालिडे के 39वें ओवर में आउट होने के बाद गेज एक छोर पर डटी रहीं लेकिन लक्ष्य ही इतना बड़ा था कि कोई उम्मीद नहीं थी। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत ने अनुकूल पिच का फायदा उठाते हुए मंधाना की अगुवाई में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, उन्होंने 95 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में 10 चौके और चार छक्के जड़े।

रावल ने विश्व कप में अपना पहला शतक जड़ने के साथ ही दो बड़ी साझेदारियां भी निभाईं। उन्होंने मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 212 रन और रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 76 रन की भागीदारी निभाईं। भारत ने पिछले मैच में छठे गेंदबाज को प्राथमिकता रखने के कारण रोड्रिग्स को अंतिम एकादश से बाहर रखा था।

लेकिन इस मैच में रोड्रिग्स को शामिल किया गया। उन्होंने 39 गेंद में इस विश्व कप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा जिसके बाद उन्होंने 55 गेंद में 11 चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए। मंधाना ने सही समय पर अपना तीसरा विश्व कप शतक जड़ा जबकि यह इस चरण का उनका पहला शतक था। उन्होंने ऑफ स्पिनर ईडन कार्सन की गेंद पर कवर पर एक शानदार छक्का जड़ा।

गर्मी और उमस भरे मौसम में मंधाना और रावल ने न्यूजीलैंड को यह अहसास दिलाने में ज्यादा देर नहीं लगाई कि शायद भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारना सही फैसला नहीं था। न्यूजीलैंड ने कसी गेंदबाजी से शुरुआत तो अच्छी की लेकिन जल्द ही उसकी गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बनने लगे।

मंधाना दोनों खिलाड़ियों में आक्रामक खेल रही थीं, उन्होंने बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए। मंधाना का 14वां वनडे शतक इस कैलेंडर वर्ष में उनका पांचवां सैकड़ा भी था। इस तरह वह ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ी मेग लैनिंग के किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक वनडे शतकों (15) के रिकॉर्ड को तोड़ने के भी करीब पहुंच गईं हैं।

मंधाना ने 18वें ओवर में अपना लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया और साथ ही रावल के साथ शतकीय साझेदारी भी पूरी की। बल्कि दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी न केवल इस विश्व कप में आठों टीमों के बीच किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ भागीदारी है बल्कि विश्व कप इतिहास में भारत के लिए भी किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है।

रावल ने मंधाना के लिए एक आदर्श जोड़ीदार के रूप में अपनी योग्यता साबित की और अपना पहला विश्व कप शतक जड़ा। यह उनकी कुल दूसरी शतकीय पारी थी। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 134 गेंद में 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से 122 रन बनाए जिसमें 63 डॉट बॉल थीं।

वह आखिर में 43वें ओवर में पवेलियन लौट गईं। न्यूजीलैंड ने 34वें ओवर में मंधाना का विकेट झटककर पहली सफलता हासिल की और रोड्रिक्स ने तीसरे नंबर पर तेज तर्रार पारी खेली। रोड्रिग्स ने 46वें ओवर में ईडन कार्सन पर तीन चौके लगाए।