एशिया कप के बाद महिला विश्व कप, पाकिस्तान की खिलाड़ियों से ‘नो हैंडशेक’ की नीति?, वजह तो जान गए आप!

ICC Women's World Cup: बीसीसीआई सरकार के अनुसार काम करेगा और टॉस के समय हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं होगी, मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल के अंत में कोई हाथ मिलाने की नीति नहीं होगी।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 1, 2025 21:51 IST2025-10-01T21:50:48+5:302025-10-01T21:51:42+5:30

Highlightsभारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।कोलंबो में टॉस कौन करेगा, इस पर भी नजरें लगी होंगी।तटस्थ देश के पूर्व खिलाड़ी या विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा।

ICC Women's World Cup: दुबई में एशिया कप के दौरान भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा स्थापित मिसाल के अनुसार ही हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम भी पांच अक्टूबर को कोलंबो में होने वाले महिला विश्व कप मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की परंपरा नहीं अपनाएगी। भारत-पाक क्रिकेट संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नकवी के दुबई में सूर्यकुमार यादव को विजेता ट्रॉफी नहीं सौंपने से तनाव और बढ़ गया। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

बीसीसीआई के एक सीनियर सूत्र ने बताया, ‘‘बीसीसीआई सरकार के अनुसार काम करेगा और टॉस के समय हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं होगी, मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल के अंत में कोई हाथ मिलाने की नीति नहीं होगी। पुरुषों द्वारा अपनाई गई नीति का पालन महिला टीम भी करेगी। ’’ कोलंबो में टॉस कौन करेगा, इस पर भी नजरें लगी होंगी।

उम्मीद है कि यह किसी तटस्थ देश के पूर्व खिलाड़ी या विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। यह माहौल न्यूजीलैंड में हुए 2022 वनडे विश्व कप से बिल्कुल अलग होगा जहां भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बिस्माह मारूफ की बेटी को प्यार करने की तस्वीरें वायरल हुई थीं। इस बार हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के बीच सामान्य बातचीत भी होने की संभावना नहीं है।

महिला विश्व कप का पहला मैच देखने आये रिकॉर्ड दर्शक

भारत और श्रीलंका के बीच महिला वनडे विश्व कप का पहला मैच देखने करीब 23000 दर्शक स्टेडियम आये जो आईसीसी के किसी महिला टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के मैच के लिये एक रिकॉर्ड है। मंगलवार को इस मैच को देखने 22843 दर्शक मैदान पर आये । इससे पहले रिकॉर्ड भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में पिछले साल महिला टी20 विश्व कप के मैच का था जिसमें 15935 दर्शक आये थे।

आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के पहले मैच में 22843 दर्शक आये जो आईसीसी महिला टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के मैच के लिये एक रिकॉर्ड है।’ भारत ने 59 रन से जीतकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की। मैच से पहले उद्घाटन समारोह में असम के महान गायक दिवंगत जुबीन गर्ग को श्रृद्धांजलि दी गई।

गायक पोपोन , जय बरूआ और शिलांग चैंबर कोइर ने जुबीन के लोकप्रिय गीतों को स्वर दिया। वहीं श्रेया घोषाल ने भारत का जबकि नुवांधिका कुमारी ने श्रीलंका का राष्ट्रगीत गाया। पारी के ब्रेक में श्रेया ने टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत और अपने हिट गीतों की मेडली सुनाई । 

