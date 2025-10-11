ICC Women’s World Cup 2025: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रनों से हराया, सोफी ने लिए 4 विकेट, ब्रंट ने जड़ा शतक

ICC Women’s World Cup 2025:इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रनों से हराकर आईसीसी महिला विश्व कप में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 45.4 ओवर में 164 रन पर ढेर हो गई। हसीनी परेरा (35) और हर्षिता समरविक्रमा (33) ने श्रीलंका को मैच में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके आउट होने से उनकी टीम की उम्मीदें खत्म हो गईं।

सोफी एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए। उन्होंने अपने 10 ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए और तीन मेडन भी फेंके। इससे पहले, नैट साइवर-ब्रंट के शतक की बदौलत मेहमान टीम ने 20 ओवरों में 253/9 का स्कोर बनाया। उन्होंने 117 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए।

इससे पहले शाम को, बारिश की आशंका के बीच श्रीलंका ने गेंदबाज़ी करने का फैसला किया। एमी जोन्स ने पहली गेंद पर चौका लगाकर खेल की शुरुआत की, लेकिन एक बेवजह रन आउट के कारण उन्हें जल्दी ही पवेलियन लौटना पड़ा। टैमी ब्यूमोंट हालांकि शानदार लय में दिखीं और उन्होंने दोनों नई गेंदबाज़ों के खिलाफ चौके जड़े। एक समय इंग्लैंड छह से ज़्यादा रन प्रति ओवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हीथर नाइट की शुरुआत से ही लय में न आने की वजह से उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई। खेल के दौरान ब्यूमोंट ने गलत टाइमिंग से एक चौका जड़ा और 29 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गईं, जिससे इंग्लैंड को फिर से लय में आने का मौका मिला।

तभी साइवर-ब्रंट मैदान पर नाइट के साथ आ गईं। कप्तान को शुरुआत में ही जीवनदान मिला और उन्होंने इनोका रनवीरा की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ने से पहले दो चौके लगाकर ज़रूरी लय हासिल की। ​​रनवीरा ने अपने अगले ओवर में नाइट का विकेट लेकर शानदार वापसी की। इसके बाद, साइवर-ब्रंट का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया और लगातार मज़बूती से खेलती रहीं, हालाँकि श्रीलंका ने दूसरे छोर पर कुछ अहम झटके दिए, सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब और एलिस कैप्सी जैसी बल्लेबाज़ों को जल्दी-जल्दी आउट करके इंग्लैंड का स्कोर 168/6 कर दिया।

इसके बाद डीन ने अपनी कप्तान के साथ एक अहम साझेदारी की जिसने इंग्लैंड के स्कोर को 200 रनों के पार पहुँचाया। इसके बाद घरेलू टीम ने आखिरी ओवरों में बढ़त बनाना जारी रखा, लेकिन साइवर-ब्रंट ने कुछ अहम रन बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक छक्के के साथ शानदार शतक पूरा किया और फिर अगले ओवर में लगातार तीन चौके जड़े। वह आखिरी गेंद पर आउट हो गईं।