Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों को BCCI देगा इनाम, कैश प्राइज का किया ऐलान

Women's World Cup 2025: भारतीय महिला खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए आईसीसी वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसी खुशी को दोगुना करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी पुरस्कार राशि की घोषणा की। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने प्रेस को बताया कि टीम और सहयोगी स्टाफ को उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में कुल 51 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। एक बेहद दबाव भरे मुकाबले में, भारतीय टीम ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से लॉरा वोल्वार्ड्ट की टीम को करारी शिकस्त दी।

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) secretary Devajit Saikia announced a cash prize of Rs 51 crore for the ICC Women's World Cup-winning Team India. #BCCI#ICCWomensWorldCup2025#WomensWorldCup2025#TeamIndia#DNAUpdatespic.twitter.com/fgyGvWCW2u — DNA (@dna) November 3, 2025

शेफाली वर्मा बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल की स्टार बनकर उभरीं। टूर्नामेंट के दौरान प्रतीका रावल की जगह अंतिम समय में मैदान पर आईं इस युवा सलामी बल्लेबाज ने फाइनल में 87 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बीच के ओवरों में सुने लुस और मारिजाने कप्प को आउट करके दो अहम विकेट हासिल किए और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया।

देवजीत सैकिया ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "पिछले महीने, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने महिलाओं की पुरस्कार राशि में 300 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। पहले यह पुरस्कार राशि 38.8 लाख डॉलर थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.4 करोड़ डॉलर कर दिया गया है। इसके अलावा, बीसीसीआई ने पूरी भारतीय टीम - खिलाड़ियों, कोचों, चयनकर्ताओं और सहयोगी स्टाफ - को कुल 51 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।"

भारत को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी?

आईसीसी महिला विश्व कप ने टूर्नामेंट से पहले एक ऐतिहासिक पुरस्कार राशि की घोषणा की। आईसीसी ने भारत को 37.3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम भुगतान किया। ये रिकॉर्ड तोड़ आँकड़े हैं, जो 2022 की तुलना में विजेता की पुरस्कार राशि में 239 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया को लगभग 11 करोड़ रुपये मिले थे।

2025 महिला विश्व कप के लिए कुल पुरस्कार राशि 116 करोड़ रुपये है, जो 2025 में वितरित 29 करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना अधिक है। 2022 में न्यूज़ीलैंड में होने वाला टूर्नामेंट। इस साल के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने वाली बात यह है कि आईसीसी ने पहली बार पुरुष और महिला विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की शुरुआत की है, जिससे सभी लिंगों के लिए समान भुगतान की अपनी प्रतिबद्धता पूरी हुई है। यह पुरस्कार राशि 2023 के पुरुष विश्व कप की पुरस्कार राशि से भी अधिक है, जिसकी कुल राशि 84 करोड़ रुपये थी।