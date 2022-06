ICC Women's ODI Rankings: टॉप टेन में स्मृति मंधाना, अनुभवी तेज गेंदबाज को झटका, छठे स्थान पर पहुंची, देखें लिस्ट

Highlights झूलन गोस्वामी को गेंदबाजों की सूची में एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। झूलन गेंदबाजी रैंकिंग में एक स्थान के नुकसान से छठे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली 785 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है।

ICC Women's ODI Rankings: अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को झटका लगा है। गेंदबाजों की नवीनतम आईसीसी महिला एकदिवसीय रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की अयाबोंगा खाका उनकी जगह पांचवें नंबर पर हैं।

भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की मंगलवार को जारी नवीनतम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय महिला रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में आठवें स्थान पर बरकरार हैं जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को गेंदबाजों की सूची में एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है।

