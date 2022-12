ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2023: दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी तक टी20 विश्व कप, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, यहां देखें टीम लिस्ट, शेयडूल

Highlights अंडर-19 टीम के खिलाफ शुरू हो रही आगामी द्विपक्षीय सीरीज के लिए भी टीम का चयन किया। पांच टी20 मुकाबले प्रिटोरिया के टुक्स ओवल में 27, 29 और 31 दिसंबर तथा दो और चार जनवरी को खेले जाएंगे। भारत को ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, यूएई और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया है।

ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2023: प्रतिभावान सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी तक होने वाले आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए सोमवार को भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने पहले अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के अलावा 17 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ शुरू हो रही आगामी द्विपक्षीय सीरीज के लिए भी टीम का चयन किया। वर्ष 2019 में सीनियर टीम की ओर से पदार्पण करने के बाद दो टेस्ट, 21 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 46 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाली 18 साल की शेफाली दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ पांच मैच की टी20 सीरीज में भी टीम की अगुआई करेगी।

सभी पांच टी20 मुकाबले प्रिटोरिया के टुक्स ओवल में 27, 29 और 31 दिसंबर तथा दो और चार जनवरी को खेले जाएंगे। अंडर-19 महिला विश्व कप में 16 टीम शिरकत करेंगी। भारत को ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, यूएई और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया है।

