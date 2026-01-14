टी20 विश्व कपः 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मैच, टिकटों की बिक्री शुरू, कैसे खरीदें और क्या है कीमत?

icc T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान मैच के टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 14, 2026 21:49 IST2026-01-14T21:47:34+5:302026-01-14T21:49:06+5:30

Highlightsभारत-पाकिस्तान के इस बड़े मुकाबले के लिए, जिसे इस बार के आवंटन में शामिल किया गया था। कुछ ही मिनटों के भीतर, बुकमाईशो पर ट्रैफिक में भारी उछाल आया।प्लेटफॉर्म के सर्वर क्रैश हो गए।

icc T20 World Cup: बांग्लादेश के मैचों को लेकर अनिश्चितता के बीच टी20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच के टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के टिकटों की बिक्री का दूसरा चरण बुधवार (15 जनवरी) को बुकमाईशो पर शुरू हुआ, जिसमें प्रशंसकों ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई।

 खासकर भारत-पाकिस्तान के इस बड़े मुकाबले के लिए, जिसे इस बार के आवंटन में शामिल किया गया था। शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, बुकमाईशो पर ट्रैफिक में भारी उछाल आया क्योंकि उपयोगकर्ता टूर्नामेंट कैलेंडर के सबसे चर्चित मैच के लिए सीटें बुक करने की कोशिश कर रहे थे। एक साथ इतने अधिक अनुरोधों के कारण प्लेटफॉर्म के सर्वर क्रैश हो गए।

