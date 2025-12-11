ICC T20 World Cup 2026: जानिए टिकट रिलीज़ की तारीख, कीमत, कैसे बुक करें और भी बहुत कुछ

ICC T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने घोषणा की है कि आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकटों की बिक्री 11 दिसंबर को शाम 6:45 बजे IST से शुरू होगी। टिकट BookMyShow पर उपलब्ध होंगे। भारत में टिकट की कीमतें कुछ जगहों पर Rs 100 से शुरू होती हैं और श्रीलंका में एलकेआर 1000 (Rs 294) से शुरू होती हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
आईसीसी के अनुसार, टूर्नामेंट को फैंस के लिए ज़्यादा आसान बनाने के लिए एंट्री-लेवल टिकटों की कीमतें अब तक की सबसे कम रखी गई हैं। टूर्नामेंट का दसवां एडिशन भारत और श्रीलंका में होगा, जिसमें 7 फरवरी से 8 मार्च, 2026 के बीच आठ स्टेडियम में मैच होंगे। पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में नीदरलैंड्स से होगा, इसके बाद कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, और आखिर में मुंबई में भारत और USA के बीच मुकाबला होगा।
ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा, "टिकट बिक्री का चरण I अब तक के सबसे सुलभ और वैश्विक ICC कार्यक्रम देने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ICC पुरुष टी 20 विश्व कप 2026 के लिए हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है: प्रत्येक प्रशंसक, पृष्ठभूमि, भूगोल या वित्तीय साधनों की परवाह किए बिना, विश्व स्तरीय मार्की क्रिकेट के इन-स्टेडियम अनुभव तक पहुंचने का मौका होना चाहिए।"
20 टीमों की विशेषता वाले इस टूर्नामेंट में 55 मैचों का एक गहन कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत उत्सुकता से प्रतीक्षित ग्रुप-स्टेज मुकाबलों से होगी। प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम हैं: नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (नई दिल्ली), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो इसी तरह, सेमी-फ़ाइनल, जो 4 मार्च को कोलकाता और 5 मार्च को मुंबई में होने हैं, अगर पाकिस्तान क्वालिफ़ाई करता है तो कोलकाता का गेम कोलंबो में बदल जाएगा।
कॉम्पिटिशन का फ़ॉर्मेट 2024 से ही बदला हुआ है, जिसमें 20 टीमों को चार-चार के पाँच ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में सबसे ऊपर की दो रैंक वाली टीमें सुपर आठ में जाती हैं, जहाँ उन्हें चार-चार के दो ग्रुप में बाँटा जाता है।