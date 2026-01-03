आईसीसी टी20 विश्व कप 2026ः पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्बे ने टीम की घोषणा की, देखिए टीम लिस्ट

Highlights नजमुल हुसैन फिलहाल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के खिलाफ हालिया सीरीज में नहीं खेल पाए थे। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की टीम में वापसी की।

ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्बे ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। बांग्लादेश चयनकर्ताओं द्वारा 15 सदस्यीय टीम तैयार कर ली गई है और परवेज़ हुसैन एमोन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खराब फॉर्म के कारण जैकर अली टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाए, जबकि टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम में वापसी नहीं कर सके। नजमुल हुसैन फिलहाल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

उन्होंने चार मैचों में 67.67 की औसत और 147.10 के स्ट्राइक रेट से 203 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम से शानदार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर करके सबको चौंका दिया है, जबकि तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की टीम में वापसी की है, जो चोट के कारण भारत के खिलाफ हालिया सीरीज में नहीं खेल पाए थे।

दक्षिण अफ्रीका टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, टोनी डी ज़ोरज़ी, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ

जिम्बाब्वे टीः सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर।

पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय संभावित टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को सौंप दी है, लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक विश्वसनीय सूत्र ने यह जानकारी दी। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए सभी टीमों से एक जनवरी तक अपनी संभावित टीम सौंपने के लिए कहा था और पीसीबी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली थी। सभी टीमों को 31 जनवरी तक अपनी संभावित टीम में बदलाव करने की अनुमति है।

उसके बाद किसी भी तरह के बदलाव के लिए आईसीसी की टूर्नामेंट तकनीकी समिति से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की संभावित टीम में चोटिल तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, पूर्व कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शादाब खान भी शामिल हैं। शादाब कंधे की चोट के कारण पिछले साल मई से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं।

शादाब ने पिछले महीने बिग बैश लीग में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और उन्हें सात जनवरी से श्रीलंका में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार चयनकर्ताओं ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए चुने गए अधिकतर खिलाड़ियों को विश्व कप के लिए अपनी संभावित टीम में जगह दी है।

तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को संभावित टीम में भी शामिल नहीं किया गया है, जबकि शाहीन का अंतिम चयन घुटने की चोट से उबरने पर निर्भर करेगा। वह पिछले महीने बिग बैश लीग में खेलने के दौरान चोटिल हो गए थे। स्पिनर उस्मान तारिक और अबरार अहमद, ऑलराउंडर फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमां, नसीम शाह, उस्मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान अली आगा संभावित टीम में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं।