ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्डकप में भारत-पाकिस्तान मैच की टिकट प्राइस का हुआ खुलासा, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा महामुकाबला

ICC T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार को कन्फर्म किया कि आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट 11 दिसंबर को शाम 6:45 PM IST पर लाइव होंगे। भारत 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से भिड़ेगा, जो एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।

भारत-पाकिस्तान गेम के लिए टिकट की कीमत सिर्फ़ एलकेआर1500 (श्रीलंकाई मुद्रा) से शुरू होती है, जो लगभग ₹450 के बराबर है। पाकिस्तान टूर्नामेंट के दौरान कोलंबो में अपने मैच खेलेगा। भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप टिकट खरीदने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड

1. बुक माई शो ऐप में लॉग इन करें या अकाउंट बनाएं और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।

3. वह देश या जगह चुनें जहाँ आप मैच देखना चाहते हैं।

2. टॉप नेविगेशन बार में वर्ल्ड कप टैब पर क्लिक करें

4. इंडिया का मैच चुनने पर, आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा।

5. पेज पर बने रहें और टिकट लाइव होने तक रिफ्रेश न करें।

6. सीट चुनें और बुकिंग प्रोसेस पूरा करें।

7. टिकट M-टिकट के तौर पर दिए जाएँगे, जिनका QR कोड सिक्योरिटी कारणों से धुंधला होगा। इसे मैच वाले दिन के करीब एक्टिवेट किया जाएगा।

8. इंडिया के अलावा दूसरे मैचों के लिए, शायद कोई लाइन नहीं होगी और फैंस सीधे बुकिंग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।