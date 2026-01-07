81 विकेट के साथ हैडली के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, भारत में सैंटनर की कप्तानी में धमाल करेंगे डफी

ICC T20 World Cup 2026: मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी। 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2026 18:19 IST2026-01-07T18:17:03+5:302026-01-07T18:19:43+5:30

ICC T20 World Cup 2026 Breaks Richard Hadlee's 40-year-old record with 81 wickets Jacob Duffy make splash in India under Mitchell Santner's captaincy | 81 विकेट के साथ हैडली के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, भारत में सैंटनर की कप्तानी में धमाल करेंगे डफी

file photo

Highlightsभारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे।मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और ऑलराउंडर जिमी नीशम शामिल हैं। न्यूजीलैंड की कप्तानी ऑलराउंडर मिशेल सैंटनर करेंगे।

वेलिंगटनः वर्ष 2025 में शानदार प्रदर्शन करके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड 81 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जैकब डफी को बुधवार को टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया। इस 31 वर्षीय तेज गेंदबाज ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक विकेट लेने के रिचर्ड हैडली (79 विकेट) के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। डफी इस शानदार प्रदर्शन से विश्व टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम में डफी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक टी20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया है।

ICC T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम-

मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी। 

डफी सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे, जिसमें मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और ऑलराउंडर जिमी नीशम शामिल हैं। काइल जैमीसन तेज गेंदबाजी रिजर्व के रूप में टीम के साथ यात्रा करेंगे। न्यूजीलैंड की कप्तानी ऑलराउंडर मिशेल सैंटनर करेंगे।

टीम में स्पिन गेंदबाजी विशेषज्ञ ईश सोढ़ी तथा ऑलराउंडर माइकल ब्रैसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र भी शामिल हैं। सैंटनर और सोढ़ी दोनों ने भारत में 2016 में खेले गए टी20 विश्व कप में हिस्सा लिया था। फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, डैरिल मिशेल और टिम सीफर्ट टीम के विशेषज्ञ बल्लेबाज हैं।

विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले सीफर्ट ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के समापन के बाद टीम में शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा, ‘‘हमारे पास बल्लेबाजी में दमदार खिलाड़ी और कौशल है। हमारे पास परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले बेहतरीन गेंदबाज हैं। हमारे पास पांच ऑलराउंडर भी हैं जिनकी अपनी विशेषता है।

यह अनुभवी टीम है जिसे उपमहाद्वीप में खेलने का अच्छा अनुभव है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।’’ न्यूजीलैंड को विश्व कप में अफगानिस्तान, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। वह विश्व कप से पहले भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलेगा।

न्यूजीलैंड का ध्यान अभी टी20 विश्व कप नहीं, भारत के खिलाफ सफेद गेंद की चुनौती पर: मिचेल

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने बुधवार को कहा कि उनकी टीम अभी टी20 विश्व कप के बारे में नहीं सोच रही है जो अभी एक महीने दूर है बल्कि उनका पूरा ध्यान भारत के खिलाफ आगामी श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजों से मिलने वाली चुनौती पर है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से सजी भारतीय टीम रविवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी और इसके बाद पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी। वहीं टी20 विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।

मिचेल ने यहां ‘टीसीएम स्पोर्ट्स’ के साथ आयोजित न्यूजीलैंड क्रिकेट ‘गोल्फ डे’ के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘‘हम एक महीने के दौरान टी20 विश्व कप के बारे में सोचेंगे। फिलहाल हमारा ध्यान भारत के खिलाफ वनडे श्रृंखला खेलने पर है क्योंकि उनके पास जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक अहम चीज वर्तमान में रहना है और इस समय की चुनौती पर ध्यान देना है। सबसे रोमांचक बात यह है कि हमें भारतीय परिस्थितियों में, खचाखच भरे स्टेडियमों के सामने, विश्वस्तरीय भारतीय टीम के खिलाफ तीन वनडे खेलने हैं। इसलिए हम अभी वर्तमान पर ध्यान लगाएंगे, फिर विश्व कप के बारे में एक सोचेंगे। ’’

वहीं दिलचस्प बात तो यह है कि बुमराह और चक्रवर्ती वनडे श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलते नजर आएंगे। मिचेल ने कहा कि वह स्पिनरों का सामना करने के लिए भारत में खेलने के अपने अनुभव से सीख लेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा होने के नाते आपको दुनिया भर की अलग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘इन जगह पर खेलना एक बड़ी चुनौती है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के तौर पर आप ऐसी पिचों पर खेलते हुए बड़े नहीं होते।

इसलिए मैं पिछले कुछ वर्षों के अपने सकारात्मक अनुभवों से सीख लूंगा, विशेषकर 2023 के वनडे विश्व कप से। ’’ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने कहा कि भारत में मेजबान टीम के खिलाफ खेलना युवा खिलाड़ियों के लिए रोमांचकारी होगा और आईपीएल में खेलने की संभावना को देखते हुए यह अच्छा होगा।

लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें चीजों को सरल रखना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया में बहुत कम जगहें हैं जहां प्रशंसकों का उत्साह और जुनून यहां जैसा होता है। हमारी टीम में कुछ नए खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पहले यह अनुभव नहीं किया है। कुछ नए चेहरे हैं और उनके लिए यहां आकर भारत के खिलाफ उनकी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव अहम होगा। ’’

पहले भी भारत का दौरा कर चुके निकोल्स ने कहा कि वडोदरा और राजकोट में होने वाले पहले दो वनडे मैच के मैदानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछली बार मैं इंदौर में खेला था। हम यहां वनडे श्रृंखला खेलेंगे और वनडे आम तौर पर बड़े स्कोर वाला मैच होता है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब भी आप दुनिया में कहीं भी खेलते हैं तो परिस्थितियों और मैदानों का आकलन करना जरूरी होता है। विशेषकर भारत में जहां मैदानों का आकार, आउटफील्ड और ऐसी चीजें स्कोर को प्रभावित कर सकती हैं। ’’

Open in app
टॅग्स :New Zealand Cricket TeamIsh SodhiICC T20 World CupBCCITeam IndiaSri Lanka Cricket Teamन्यूजीलैंड क्रिकेट टीमईश सोढ़ीआईसीसी टी20 वर्ल्ड कपबीसीसीआईटीम इंडियाश्रीलंका क्रिकेट टीम