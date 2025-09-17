एशिया कप के बीच बड़ी खुशखबरी, बुमराह और बिश्नोई के बाद चक्रवर्ती, जैकब डफी को पछाड़ा

Highlights ICC T20 Bowler Rankings: न्यूजीलैंड के जैकब डफी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। ICC T20 Bowler Rankings: जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में शिखर पर प हुंच चुके हैं। ICC T20 Bowler Rankings: वरुण चक्रवर्ती को 2025 में लगातार अच्छे प्रदर्शन का ईनाम मिला है।

दुबईः दुनिया भर में बेहतरीन प्रदर्शनों के बाद शीर्ष स्थान की दौड़ तेज़ हो गई है और नए नंबर 1 टी20ई गेंदबाज़ को ताज पहनाया गया है। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 2025 में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है और आईसीसी पुरुष टी20ई खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद आईसीसी टी20ई गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँचने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज़ हैं। चक्रवर्ती पिछले 12 महीनों में ही भारत की टी20ई टीम में एक प्रमुख खिलाड़ी बने हैं। 34 वर्षीय गेंदबाज़ ने लगातार दमदार प्रदर्शन करके अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया है।

Numero Uno for the first time 👏



A new No.1 ranked T20I bowler in the latest ICC Men's Player rankings 👇https://t.co/5fyPkfsIKO — ICC (@ICC) September 17, 2025

टी20ई गेंदबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज़ जैकब डफी को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने एक बयान में कहा ,‘भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 2025 में लगातार अच्छे प्रदर्शन का ईनाम मिला है और वह आईसीसी पुरुष टी20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में नंबर एक पर काबिज हो गए हैं।’

साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का दूसरा पांच विकेट लेने के बाद चक्रवर्ती मौजूदा एशिया कप में अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, जहाँ उन्होंने यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ दो-दो मैचों में दो विकेट लिए हैं। चक्रवर्ती ने मेजबान टीम के खिलाफ भारत के पहले मैच में 1/4 का औसत निकाला और चार दिन बाद पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत में चार ओवर में 1/24 का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

चक्रवर्ती के लिए यह तीन पायदान ऊपर चढ़कर पहली बार शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त साबित हुआ, डफी दूसरे स्थान पर खिसक गए, वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन तीसरे स्थान पर बने रहे और ऑस्ट्रेलिया के एडम ज़म्पा चौथे स्थान पर पहुँच गए। इस चौकड़ी के पीछे काफी हलचल रही।

श्रीलंका के नुवान तुषारा (छह पायदान ऊपर छठे स्थान पर) और पाकिस्तान के सूफियान मुकीम (चार पायदान ऊपर 11वें स्थान पर) और अबरार अहमद (11 पायदान ऊपर 16वें स्थान पर) सभी ने बढ़त हासिल की, जबकि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 16 पायदान ऊपर 23वें स्थान पर पहुँच गए।