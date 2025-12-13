आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप टिकट बिक्री पोस्टर से PAK कप्तान सलमान अली आगा को हटाया, PCB ने किया रिएक्ट

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि इस मामले को आईसीसी के सामने उठाया गया है क्योंकि प्रमोशनल पोस्टर में सिर्फ़ पाँच कप्तानों — सूर्यकुमार यादव (भारत), एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका), मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), दासुन शनाका (श्रीलंका) और हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) की तस्वीरें हैं।

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से नाराज़ है क्योंकि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ने अगले साल के T20 वर्ल्ड कप टिकट बिक्री का एक प्रमोशनल पोस्टर जारी किया है जिसमें देश के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि इस मामले को आईसीसी के सामने उठाया गया है क्योंकि प्रमोशनल पोस्टर में सिर्फ़ पाँच कप्तानों — सूर्यकुमार यादव (भारत), एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका), मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), दासुन शनाका (श्रीलंका) और हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) की तस्वीरें हैं।

सूत्र ने कहा, "कुछ महीने पहले जब एशिया कप हुआ था, तब भी हमें ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और उस समय ब्रॉडकास्टर्स ने हमारे कप्तान के बिना ही प्रमोशनल कैंपेन शुरू कर दिया था।" उन्होंने कहा कि जब पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) से बात की, तब जाकर हालात बदले।

उन्होंने आगे कहा, "इस बार भी हम ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि आईसीसी ने टिकट बिक्री के लिए प्रमोशनल पोस्टर पर हमारे कप्तान को नहीं दिखाया है।" उन्होंने कहा कि भले ही पाकिस्तान आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप पांच टीमों में नहीं है, लेकिन उसका एक शानदार इतिहास है और वह वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली टीमों में से एक है। उन्होंने कहा कि पीसीबी को भरोसा है कि आईसीसी प्रमोशनल पोस्टर और कैंपेन में पाकिस्तान के कप्तान को शामिल करेगा।

