ICC ODI Rankings: नंबर-2 पर गिल, तीसरे पर रोहित और चौथे पायदान पर विराट, जानें पहले स्थान पर कौन खिलाड़ी, देखें टॉप-10 लिस्ट

ICC ODI Rankings: श्रीलंका वनडे सीरीज के बाद आईसीसी वनडे बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग जारी कर दिया गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया और किंग विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। टॉप-5 में तीन भारतीय खिलाड़ी शामिल हो गए है। पहले पायदान पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम है। नंबर दो पर शुभमन गिल, तीसरे स्थान पर रोहित और चौथे पायदान पर विराट हैं। आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अच्छी बढ़त हासिल की है। शर्मा पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बाबर आजम के करीब पहुंचकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

आईसीसी वनडे पुरुष बल्लेबाजी रैंकिंगः (ICC ODI men’s batting rankings)-

1. बाबर आजम

2. शुभमन गिल

3. रोहित शर्मा

4. विराट कोहली

5. हैरी टेक्टर

6. डेरिल मिशेल

7. डेविड वार्नर

8. डेविड मालन

9. पथुम निसांका

10. रासी वैन डेर डुसेन

आईसीसी वनडे पुरुष गेंदबाजी रैंकिंगः (ICC ODI men’s bowling rankings)-

1. केशव महाराज

2. जोश हेज़लवुड

3. एडम ज़म्पा

4. कुलदीप यादव

5. मोहम्मद सिराज

6. बर्नार्ड शोल्ट्ज

7. मोहम्मद नबी

8. जसप्रीत बुमराह

9. शाहीन अफरीदी

10. ट्रेंट बोल्ट।

श्रीलंका के खिलाफ चल रही एकदिवसीय सीरीज में शर्मा के प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 134 की स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए। वह अब बाबर आजम से सिर्फ 61 रेटिंग अंक पीछे हैं। रोहित के ओपनिंग जोड़ीदार शुभमन गिल 782 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर कायम हैं। रोहित ने फरवरी 2022 के बाद पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग के शीर्ष तीन में फिर से प्रवेश किया है।

