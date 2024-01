Highlights ICC मेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर की घोणषा हुई सूर्यकुमार यादव को कप्तानी, चार भारतीयों को मिली जगह इस टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है

ICC Men's T20I Team of the Year for 2023: साल 2023 के लिए ICC मेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर की घोषणा हो गई है। इस टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है। टीम में भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई को भी टीम में जगह मिली है। सूर्यकुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया है।

यशस्वी जायसवाल, फिल साल्ट, निकोलस पूरन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), मार्क चैपमैन, सिकंदर रजा, अल्पेस रामजानी, मार्क अडेर, रवि बिश्नोई, रिचर्ड नगारवा, अर्शदीप सिंह

